Las despedidas han predominado a lo largo de estos días en la televisión de nuestro país coincidiendo con el final de temporada. Una de las más destacadas ha sido la de Carlos Latre, que le ha dedicado unas emotivas palabras a Pablo Motos y 'El hormiguero' antes de competir contra ellos en el access prime time de Telecinco con su nuevo programa.

"Ayer acabó temporada de 'El hormiguero' y también mi participación en este gran programa. Quiero dar las GRACIAS a Pablo Motos y Jorge Salvador por hacerme partícipe de un show que es y será historia de la televisión", ha comenzado diciendo el imitador en un post publicado en su cuenta oficial de Twitter (ahora conocido como X).

"También a tod@s y cada un@ de los miembros de su equipo que me han tratado con tanto cariño. Gracias a tod@s por un excelente trabajo. He hecho muchísimos personajes que han creo han aportado muchas risas y me llevo un buen recuerdo. Y gracias a vosotr@s por vuestro cariño siempre", ha sentenciado el cómico, adjuntado un vídeo en el que recopila algunas de las imitaciones que ha hecho esta temporada en el programa de Antena 3.

Esta publicación de Carlos Latre se ha producido solo unas horas después de que Telecinco comenzase la promoción de su nuevo programa, del cuál, por el momento, se conocen muy pocos detalles por el momento.

En la última gala de 'Supervivientes: All Stars', Jorge Javier dio la bienvenida a Carlos Latre a Mediaset antes de dar paso al primer vídeo promocional del espacio, en el que apareció un doble del cómico.