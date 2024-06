'Supervivientes All Stars' llegaba al jueves de expulsión entre dos amigas. Adara Molinero y Olga Moreno se jugaban el seguir en esta edición especial del reality show.

Adara Molinero, de 31 años, fue la primera eliminada de ‘Supervivientes All Stars’. La concursante ha pasado una semana difícil que comenzó con un intento de abandono y terminó con una evacuación médica por una reacción alérgica. Tras solo siete días desde el inicio de la nueva edición del reality, la audiencia ha decidido su salida del programa.

Antes de la expulsión en la que Jorge Javier Vázquez explicó que los porcentajes estaban muy apretados, las dos concursantes debían seleccionar a un compañero suyo para que realizara un alegato para apoyarlas. En su turno, Olga Moreno eligió a Jorge, mientras que Adara se decantó por Bosco Martínez Bordiú, un amor del pasado que regresaba a la televisión con ella de la mano de este nuevo programa.

Durante el programa, Adara explicó a los espectadores que no quería que la votasen para salvarla, que no se encontraba nada bien emocionalmente y que el hinchazón de su cara de una picadura la había hundido mentalmente. Recordemos que la superviviente fue la única que el pasado jueves no se tiró del helicóptero por el pánico a volver a vivir una experiencia en los Cayos Cochinos.

Las palabras de Bosco a Adara

"Yo te digo honestamente una cosa. Estos días que hemos pasado aquí he podido hablar con Adara, pues de fuera, de todo un poco. La veo tan, pero tan feliz ahora mismo, y tan estupenda que nunca me perdonaría estropear algo tan especial", comentó el superviviente al ser preguntado por Jorge Javier Vázquez por su amor con la concursante expulsada.