El primer año de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco termina con balance positivo para la periodista. Tras un año al frente de 'TardeAR', deja su puesto en el magacín que produce con su compañía, Unicorn Content, para marcharse de vacaciones. Y lo hace con una audiencia media del 10,5% de cuota de pantalla y 862.000 espectadores, cifras que están por encima de la media de la cadena de Mediaset. Se queda un punto por debajo de 'Y ahora, Sonsoles' en la franja de competencia directa entre ambos, pese a que el espacio de Antena 3 sigue sin tener publicidad desde hace ya dos años. Y supera a La 1 de TVE en medio punto. Ricky García habla con Ana Rosa en YOTELE, el portal de televisión de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, para hacer balance del curso televisivo que ahora termina.

¿Acabas este año más cansada, después de haber cambiado de franja y haber puesto en marcha un programa nuevo?

No especialmente. Lo cierto es que acabo agotada todos los años (Risas). Hacemos un programa de tres horas, aunque antes lo hacíamos casi de cuatro. Y lleva muchas horas de trabajo y preparación, además del propio directo. El programa ocupa tu vida prácticamente y siempre acabas cansado. Estás a diario con una tensión que te obliga a estar atento con hay que estar con 800 ojos.

¿Qué balance haces de este primer año de 'TardeAR'?

Hemos terminado muy bien, siendo segunda opción y a un punto de Sonsoles, que no tiene publicidad. Creo que es un buen resultado. Las tardes siempre han sido complicadas y competimos contra dos cadenas que no tienen publicidad. TVE porque no la tiene por ley y Antena 3 porque no la quiere poner. Entiendo que quieran blindar su programa, pero nosotros somos una emisora comercial y tenemos un 17% de ocupación publicitaria. Y aún así terminamos con un 10,5% de share. Hemos quedado a un punto de diferencia, por lo que el balance es muy positivo. Nosotros, en Mediaset en general, tenemos otra desventaja. Y es que tenemos un público más joven y con un poder adquisitivo más alto. Siempre digo que somos líderes en rentabilidad.

El año pasado me contaste que tu planes, antes de saber que pasarías a las tardes, pasaban por hacer dos años más en las mañanas y luego dejar de salir en pantalla.

Sí, mi plan era ese. Por lo menos dejar de hacer programas diarios. Pero mis previsiones se acaban rompiendo casi siempre. A mí me ha cambiado todo después de estar 11 meses de baja con un cáncer, con lo que no sé qué haré el año que viene.

¿Has pedido volver a las mañanas?

No, no es verdad.

¿Cuáles son tus planes para la temporada que viene?

Consolidar las tardes. Quiero asentar 'TardeAR' y necesitamos tiempo, porque siempre en televisión se necesita tiempo para que la gente cambie sus hábitos. Hay que tener paciencia, este año llegué a un horario distinto, después de 19 años en las mañanas, donde la gente está acostumbrada a una cosa y hay que cambiar el perfil y el estilo. Y todo eso lleva un tiempo.

¿Eres consciente de que la revelación de 'TardeAR' ha sido tu sobrino?

Ha nacido una estrella que es un poquito tocapelotas (Risas). Pero lo cierto es que ha conectado con un público distinto al tener un perfil más irreverente. Es una sección que nadie supervisa, él hace su propio guion y dice lo que quiere. Él se da cuenta de lo que opino con la cara que pongo y aunque algunas veces lo mataría en directo, lo cierto es que nunca le he echado bronca de verdad por nada que ha dicho. Si creas esa sección así, no puedes intervenir. Si nos contara todo lo que va a hacer, a la mitad de las veces le diríamos que no.

Aparte de las variables que no dependen de ti, ¿consideras que habría que cambiar algo en el programa de cara al curso que viene?

Si pudiera competir en igualdad de condiciones ya habríamos ganado. Estoy contenta con el programa, me gusta lo que estamos haciendo. Estoy satisfecha porque hemos innovado con la realidad aumentada, la sección de Marlasca y la mesa VIP, con otro tipo de temas e invitados. Y el corazón sigue funcionando muy bien. Yo con el programa estoy muy contenta, no hay nadie que lo haya tenido más difícil que yo con estas circunstancias. TVE poniendo doble capítulo de los culebrones, competiciones europeas… ha sido como una gymkana.

¿Crees que el sistema de medición de audiencias se ha quedado un poco obsoleto?

Sí, tal y como está avanzando la tecnología, no se entiende. No sé si todo el mundo tiene dispositivos inteligentes en los que se pueda conocer qué es lo que ven, pero en los tiempos de la inteligencia artificial, no puedo entender que no se haya cambiado nada en tantos años.

Ya que hablas de la inteligencia artificial, ¿qué opinión te merecen las presentadoras de televisión creadas por IA?

Bueno, como experimento y como juego está muy bien, pero a la comunicación hay que ponerle alma. Y eso no lo puede tener un ordenador. Todo en su justa medida está muy bien, pero al final la risa, el llanto, la emoción… todavía esto no se lo han conseguido.

Con la perspectiva del tiempo, ¿entiendes la marcha de Sonsoles Ónega Antena 3?

Entiendo que se fuera porque es algo que nos ha pasado a todos. Le hicieron una buena oferta, no solo a nivel económico, una propuesta con la que podía crecer como ella quería. ¿Cómo no vas a entender que alguien cambie de empresa? Sobre todo cuando mejoran sus condiciones. Lo que hizo es lícito, aunque sí te digo que me hubiera gustado enterarme un poquito antes. Sonsoles es una gran profesional, se formó con nosotros porque cuando empezó a trabajar con Unicorn, no había hecho nunca un plató. Le deseo muchísima suerte pero claro, cuando compitamos voy a poner todos los recursos que pueda para ganar. Como me ha pasado con otras compañeras, como Susanna Griso en su momento.

¿Qué ocurrió el otro día en una conexión en la que se coló un reportero de Sonsoles?

Empezamos la conexión y de repente se abre el plano y veo al reportero de la competencia ahí implantado como si fuera una falla. No sabía qué hacía ahí, porque mi reportera había quedado con estas entrevistadas desde hacía cuatro días. Y por eso dije que todo no vale. Si están haciendo un directo, pues esperas y la haces tú después. Unas veces nosotros somos los primeros y otras somos los segundos, esto es así. Cuando los temas son los que son, la cuestión es repartirse.

Lo que se dijo es que tres de las cuatro personas habían quedado contigo y una de ellas con Sonsoles.

Bueno, el reportero de Sonsoles llegó y le puso el pinganillo. Nosotros habíamos quedado con las cuatro. A la gente no se puede someter a estas tensiones, ni a los reporteros ni a los invitados. Solo espero que esto sea un hecho aislado y mantengamos una normas para el buen ejercicio de la profesión. Entiendo que esto fue una circunstancia, prefiero quitarle importancia.

¿Has echado de menos este año tener la tertulia política diaria?

La verdad es que sí. Aunque cuando hay cosas importantes las tocamos, en la tarde el público es distinto. Ya tenemos la actualidad muy masticada desde por la mañana y luego en los informativos de sobremesa. La política por la tarde nos funciona con cosas muy puntuales. Eso sí, yo voy a seguir diciendo lo que pienso siempre que haya algo importante.

El año pasado me dijiste que tú siempre te pones una especie de impermeable para que todo lo que se diga de ti, te resbale…

Es que si estás todo el día pensando en lo que dicen, te quita una energía que que hay que utilizarla para hacer tu programa, para estar a la altura con tus compañeros y eso es lo importante. Yo creo que hay que saber saber quitar el polvo de la paja.

Tengo la sensación de vez que cada vez que hablamos, el nivel de polarización entre la gente en este país ha crecido un poco más…

Hay una crispación generalizada en el país y eso se traslada a todo. El país está completamente dividido y la culpa es de los políticos. Estamos en un momento en el que un ministro del Gobierno de España llama saco de mierda a otra persona. Si eso lo hace ministro, imagínate al resto de la población qué le vas a decir que haga, con ese ejemplo.

Aunque no sea propio de su cargo, Óscar Puente decía que esa persona le lleva años acosándole y citó, como ejemplo, que en una ocasión dijo que había ido al fútbol con una puta, cuando en realidad se trataba de su hija.

Absolutamente mal. Todo mal. Pero los que están en un puesto privilegiado tienen más responsabilidad de dar ejemplo.

Este ministro decía que explotó, porque todo tiene un límite y que al final él es político pero no deja de ser una persona.

No, tú si eres Ministro no puedes explotar. Hay que ejercitar la contención. Son tiempos muy polarizados que pasarán, como pasa todo.

Unicorn Content cierra un curso muy potente, como la productora con mayor número de horas de emisión.

Nuestra vocación es seguir haciendo ficción, documentales y creciendo en el género del true crime. Estamos muy contentos con 'El Marqués', era una apuesta muy grande para nosotros y ha salido muy bien. Quiero destacar el trabajo de María Rey en el programa '120 minutos', en Telemadrid, que se ha convertido en referente informativo. Y por supuesto lo bien que van nuestros magacines en Mediaset. El grupo ya está creciendo en esta etapa, tanto en audiencia como el credibilidad y reputación.