Tras la portada en una conocidísima revista del corazón en España anunciando su embarazo, Alejandra Rubio volvía a su programa, 'Así es la vida' en Telecinco para contestar a todo el mundo que criticó que la hija de Terelu Campos vendiera su exclusiva junto a su actual pareja, Carlos Costanzia.

Muchos colaboradores de varios programas de Mediaset y de la competencia como Antena 3 o los excolaboradores de 'Sálvame' ahora en TEN, explicaron y algunos inclusos daban la cifra que habría cobrado la colaboradora de realities shows. "Unos 100.000 euros".

Tras la polémica de la última semana, no solo por vender su embarazo, su madre, Terelu Campos se sentaba en 'De viernes' para contestar a cómo estaba su relación con su hija, y cómo sería la futura abuela de un bebé que llegará tan solo cinco meses después de iniciar la relación con su el hijo de Mar Flores, algo cuanto menos, noticioso.

Una de las personas que criticó a la colaboradora fue su compañera, Alexia Rivas, a la que Alejandra contestó ayer en su programa.

La contundente respuesta de Alejandra Rubio

"Sé a lo que nos dedicamos, pero no todo vale. Por cierto, Alexia Rivas, trabajo de lo mismo que tú, y mucho gracias a Dios. Y estoy aquí (refiriéndose a Mediaset) horas y horas trabajando en otros programas, en otros realities, comentándolos... He escrito para el ABC, he trabajado de martes a domingo durante seis años todas las noches hasta las seis y pico de la mañana y han vendido una imagen que soy una tía que no ha dado un palo en su vida."