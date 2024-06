Cuando acudes a 'First Dates', debes hacerlo con total entrega. Al igual que debes llegar con entusiasmo y la esperanza de hallar a alguien especial, también necesitas presentarte con absoluta honestidad y valentía. Cada vez es más frecuente observar citas en las que uno de los participantes no se atreve a ser franco cuando le preguntan: "¿Qué te he parecido?".

Eso fue lo que le sucedió a Isaac con Antonia desde el primer minuto que la vio. Antonia, en cambio, tuvo un sentimiento mejor al desvelar que los ojos de su cita le habían encandilado. Normalmente cuando este primer flechazo ya no sucede es muy difícil que vuelva a existir la llama del amor entre los pretendientes.

Estas fueron las palabras de Isaac en la cita

Tras saludarse y empezar a cenar lo primero que soltó Antonia fue: "Lo primero me gusta. He tenido mucho miedo al entrar, pero a primera vista me ha gustado, tiene unos ojos que dice la verdad", destacaba la soltera, algo que finalmente no iba a ser así. "No sé si me habría fijado en ti", aseguró el soltero. El hombre de 62 años iba preparando el terreno ya que sabía que no le había gustado físicamente.

"¿Qué me has gustado?" Y se respondía a si mismo: "Eres maja, te veo franca, sincera, agradable, se me acaban los adjetivos"

La verdad de lo que pensó y no se atrevió a decir

Tras la cita, y antes de la decisión final, Isaac explicó verdaderamente lo que estaba pensando: "Quizás le tendría que haber dicho, pues sí mira, no están dentro de mis pretensiones, no de ser, eres magnífica, pero jolines si hubieras tenido un tipazo mejor, más arreglada"

La decisión final

Tras su primera cita, Antonia aseguró que estuvo muy a gusto durante la cena y que le gustaría tener una segunda cita con Isaac. Por su parte, el soltero lamentaba no haber tenido ese primflechazoazo más físico que necesitó para seguir conociendo a Antonia. "Me duele cantidad decirlo, pero no. De primeras no me ha entrado, y mira que no tengo prototipo yo de mujer, pero me ha faltado eso que no sé explicarlo"