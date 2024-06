Normalmente las cenas de 'First Dates' sirven para conocer bastante a la pareja o a la cita a ciegas que tienes delante, al menos si la persona que tienes delante te deja hablar. Eso es lo que debió pensar Alejandro durante su cita en el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera, con Cristina, su cita a ciegas en el restaurante más famoso de España.

La cita de Alejandro y Cristina empezó con lo habitual. Los dos jóvenes se preguntaron en que estaban ocupando su tiempo en estos momentos y a Cristina no le impresionó que él estuviera preparándose para ser Guardia Civil: “Me da igual, lo mismo estoy con un Guardia Civil, que estoy con un narco”. Al soltero se le da un poco mal el inglés y ella le explicó que en esa tarea no podía ayudarle para nada.

Cristina en medio de la cena le contó un poco como era su árbol genealógico. Y es que tal y como explicó Cristina, su madre había tenido gemelas, pero en el paritorio el médico le dijo a su madre que solo podían salvar a una. "Lo que pasa que me la chupé". La reacción de Alejandro no pudo ser peor: “Nunca me han dicho eso en la vida” y ella le ha explicado que fue así como solo sobrevivió ella durante el parto.

La decisión final

En el momento de la decisión final, Alejandro le contó a su cita que es verdad que no habló mucho, pero que no le importaría repetir y tener una segunda cita junto a Cristina. Por su parte la soltera, que habló mucho más que ella le explicó que podían salir de fiesta a ver si le mostraba su lado más marchoso, pero que le había parecido muy "sosillo" y declinó la oportunidad de una segunda vez.