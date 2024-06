El estreno de 'Supervivientes All Stars' ha reavivado el recuerdo de los ganadores más emblemáticos de la historia del programa. De hecho, uno de los más recordados y queridos fue José Luis Losa, que se coronó ganador en 2017 y que falleció tristemente el 7 de mayo de 2022.

De no haberse producido el fatal desenlace, Losa habría cumplido 50 años el pasado 21 de junio, algo que su hija ha querido recordar en redes sociales. La joven ha compartido un profundo mensaje en el que recuerda cómo era y todo lo bueno que tenía.

"Tus 50 papá...se hace ese nudo en la garganta que no te deja ni tragar saliva solo de pensarlo...el no tenerte, el no seguir compartiendo y creando cosas juntos, nunca quiero olvidar tu voz ni tu risa y tengo claro que nunca lo haré. El 'chica me voy, te vienes' la respuesta siempre era 'sí', sin saber qué íbamos ni hacer", ha escrito en su cuenta de Instagram.

“O el escucharte que te ibas y decir ‘me voy contigo desde cualquier parte de la casa’. ¡Joder! ¡Qué impotencia el no escucharte, sentirte! Pero, sé que siempre seré la niña de tus ojos como siempre me decías. ¡Cuánto te quiero papá y cuánto te echo de menos!”, finaliza el post.

La publicación en cuestión, que va a acompañada de imágenes de su padre en diversos momentos, ha recibido el aplauso de todos sus seguidores, que han aplaudido sus palabras y le han mostrado su apoyo.