Muchas veces en 'First Dates' la españolización de las citas llega a aburrir a los espectadores. Algunos se quejan de que muchos de los encuentros son muy iguales y por ello apuestan por otros solteros. Esta vez fueron dos americanos quienes explicaron cómo les fue en sus relaciones con españoles.

Valerie aprecia enormemente el bienestar, afirmando que "la salud es lo único que tenemos". Dirige una empresa enfocada en el cuidado de la salud y, al pedirle una Coca-Cola a Matías, dejó en claro que la prefería de origen americano. Lleva dos años residiendo en Madrid, a donde llegó por motivos de amor y trabajo.

Por su parte, Raúl es muy mexicano y le gusta mucho el mariachi, el tequila y pasarlo bien. Al ver a Valerie sintió como se prendió la chispa del amor y a la estadounidense le gustó mucho que fuera de México porque sus padres son mexicanos.

Sus relaciones con españoles

Raúl durante la cita preguntó: ¿Y qué tal te fue con los españoles? A lo que rápidamente respondió con una sonrisa tirando de ironía. "Las culturas son muy diferentes. Quizás he tenido que cambiar la mentalidad". Por su parte, Raúl que estaba entendiendo a Valerie apostilló. "Los españoles son reliberales. A mí una vez una chica me dijo si sabía que era tener una relación abierta y no lo comprendía. Te lo dicen todo como es, sin filtros... Nosotros somos más conservadores".

La decisión final

Los dos confesaron haberse sentido muy cómodos durante la cita al explicarse cómo habían ido sus relaciones. Tanto Valerie como Raúl apostaron por mantener una segunda cita y conocerse más.