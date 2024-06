Parecía un jueves más de gala en 'Supervivientes'. Los concursantes confirmados de la edición "All stars" estaban dispuestos y preparados para volver a una isla que los hizo casi a todos campeones en sus ediciones y los nervios y la tensión se palpaban desde Honduras.

En el estreno de 'Supervivientes All Stars', las alarmas se encendieron cuando Adara Molinero se derrumbó completamente al tener que iniciar la aventura con el salto desde el helicóptero, ya que no se sentía preparada para hacerlo.

Antes de subir al helicóptero, Adara se mostró muy afectada en una conversación con Olga Moreno, confesando que le daba pánico realizar el salto. Pero su problema no solo era el salto en sí, sino que también afirmaba haberse equivocado al tomar la decisión de regresar a Honduras, ya que esto le recordó lo mal que lo pasó en su edición anterior.

Las palabras de Adara negándose a saltar del helicóptero

"Lo siento mucho pero no puedo. La gente me conoce, siempre lo he dado todo, pero es que me ha pasado aquí estos últimos días, no sabía que me iba a pasar." La protagonista de la edición de 'Supervivientes' en la que Bosco Martínez Bordiu se proclamó ganador recibió los consejos de Jorge Javier Vázquez que intentó calmarla. Además, recibió la llamada de su madre Elena Rodríguez, que también participó en el reality show.

Pese a los intentos porque Adara participara en el concurso, el show, o lo que es lo mismo, la gala. Debía continuar. El resto de concursantes empezaron con el clásico juego en el barro. Incluso antes de la gala, Adara mencionó a su compañera Olga Moreno haberse equivocado al ir a concursar sabiendo a las condiciones que tendría.