Algunas veces en 'First Dates' las citas a veces no salen como uno esperaba. En el program de Carlos Sobera intentan que las citas que organizan tengan la misma edad o quizás algún hobby que les guste para que siempre la primera impresión de los solteros sea buena.

Aun así en muchos casos, como en el amor, a veces no aciertan y algunos solteros sólo tienen ganas de terminar de cenar y por respesto no se levantan de la mesa. Eso es lo que les pasó a Concha y Abraham, dos solteros de 67 años que fueron al programa en busca de algo más que una simple cita.

Nada más comenzar la primera impresión no fue buena. Abraham tiene 67 años está divorciado y tiene 4 hijos. Se considera un asombrado por Carlos Sobera y ve todas las noches el programa y se ríe mucho con el presentador vasco. En el amor quiere una pareja que sea "un flechazo". "Mi pasión es el billar y los karaokes".

Por su parte, Concha, que también es valenciana, viene en busca de algo más que una simple amistad. Es viuda y tiene 3 hijos. Aunque la primera impresión no ha sido de su agrado, espera tener una buena cita con Abraham. Los dos solteros empezaron a hablar de las parejas que habían tenido pero rápidamente la conversación fue derivando a un enfado por parte de Concha que no entendió los comentarios que su cita hacía en la mesa. "El caso es que les dije menor que 60, y no me han hecho caso. A lo mejor es que yo creo que soy demasiado joven y no es así".

Concha ha reaccionado mal al comentario de Abraham. "Ya le he visto como iba. Los hombres así me dan asco, porque no admiten la edad que tienen y quieren chicas jóvenes solo para aparentar de macho." En ese momento Abraham realizaba un comentario con el Concha se enfadó: "Y cocinar qué, ¿Se te da bien?". Más tarde Concha explicaba: "He aguantado no se cómo, ahora me hubiera ido de la cita"

La decisión final

Todo iba encaminado a un desastre de cita y en la decisión final Abraham le explicó que no tendría una segunda cita con Concha. Cuando ha llegado el turno de ella, la valenciana le ha reprochado su actitud en la cita :"Creo que no te has portado bien conmingo, no has madurado. Tienes un problema, si te las a llevar a un karaoke o a jugar al dominó, no entiendo cómo quieres chicas más jóvenes. Por educación antes me he callado, porque no quería faltarte al respeto, pero no me ha gustado nada"