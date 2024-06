En muchas ocasiones 'First Dates' busca a parejas que tengan algún tipo de cosas en común ya sea la provincia o el estima por tatuajes o por cualquier cosa. Sin embargo, en muchas otras, y solo a veces, los antónimos a veces se atraen y esta vez el gusto por el agua y el mar fue lo que condujo a esta pareja de jóvenes en busca de una segunda oportunidad.

La primera en presentarse fue Pepa, una chica de 19 años, que explicó que su pelo era su esencia. Una madrileña afincada en San Lorenzo de El Escorial que está estudiando integración social. La joven es nacida en Bélgica y tras unos años por Bali se mudó a la sierra madrileña.

Su pretendiente fue Valentino, un joven argentino de 21 años que tras nacer en Italia, se crio en Argentina "Me he argentinizado, esa sería la palabra, soy campeón del mundo, fan de Messi y me gustan los asados con los amigos". Los dos jóvenes se sentaron a cenar y se explicaron que era lo que más les gustaba. Pepa le contó al joven su afición por montar a caballo y fue el propio Valentino quien explicó que para él sí que significaba un deporte a lo que Pepa contestó: "Menosmal..."

Para que la cena fuese más entretenida el propio programa presentado por Carlos Sobera les ofreció jugar a un juego. Los jóvenes explicaron ante las cámaras que el físico de su cita les gustaba. A Pepa, lo que más le impresionó fueron sus ojos: "Me puedo meter allí dentro y nadar" ,contaba la joven.

La tensión sexual parecía florecer cada vez más y más cuando desvelaron cuál era la postura sexual que más les gustaba. "A mí la postura sexual que más me gusta es, yo arriba y la chica a cuatro patas y yo tener el control" A lo que Pepa contestaba que para ella esa también era la postura que le gustaba más. "Me siento muy guarra, si a él le gusta, yo encantada"

La decisión final

Tras una cena donde los dos protagonistas se entendieron a la perfección tanto Valentino como Pepa optaron por tener una segunda cita. "Tendría una segunda cita contigo. Cree que puede llegar a haber una segunda cita y algo más", terminaba el joven argentino.