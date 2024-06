Tras más de 100 días de concurso, los finalistas de 'Supervivientes 2024' llegaban, como de costumbre, en un helicóptero recorriendo Madrid hasta llegar a las instalaciones de Mediaset España. El quinto finalista, Gorka, era el primero que hablaba con Jorge Javier Vázquez en una final del reality show en la que Pedro García Aguado se proclamó vencedor del concurso y el que se llevó los 200.000 euros.

El hambre y el aspecto físico del exwaterpolista ha sido uno de los cambios físicos más fuertes que se vieron en esta edición. Aquí repasamos como se fueron los cuatro finalistas, Pedro, Torres, Marieta y Arkano, (por orden) y como volvieron físicamente mermados y con algunos quilos de menos.

4.ARKANO

El popular rapero viajó a una experiencia según él mismo "indescriptible" y explicó que no volvería a ir a la isla. En una de las galas Arkano, se cortó parte de su pelo por una recompensa y tras una semana, pudieron raparlo a cero. Este fue su cambio físico.

3.Marieta

La concursante que más tarde entró y que fue conocida por 'La isla de las tentaciones' también se cortó parte de su pelo: "No me lo puedo creer. Pues no me queda tan mal", explicaba la finalista y tercera en la edición.

2.Torres

Uno de los concursantes que por su profesión, bombero, necesita tener un buen estado físico, explicó que ha perdido mucha masa muscular que deberá recuperar: "He perdido mucho culo y no tengo nada de brazos. Tendré que hacer bastantes abdominales".

Su cambio físico:

GANADOR: Pedro

El exwaterpolista ha sido uno de los concursantes que más kilos ha perdido." Creo que he perdido 20 kilos" aseguraba tras verse en el espejo de 'Supervivientes'.