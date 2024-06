'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. Y es que en muchas ocasiones, la cita puede que ser un desastre ya desde el comienzo. Eso es lo que debió pensar Beth al ver la entrada de Judith, la mujer que tenía que ser su cita.

Judith tiene una forma de ser muy clara y le da igual que le guste o no a la gente. Trabaja durante la temporada de verano y el resto del año es madre 24 horas. Tiene tres hijos y ha estado con dos hombres, pero ahora quiere estar con una mujer.

Por su parte Beth, tiene 43 años ys una persona que atrae por su físico y siente que los cambios que ha hecho para quererse más a mí misma han tenido resultado “ahora le gusto más a las mujeres”. Al verla, Judith ha visto a su tía “mi tía tiene casi 70 años y ha sido un ¡Pam!”. Las dos coincidieron en que venían de Tarragona, pero a Beth tampoco legustó su cita “me ha parecido que no era mi tipo, esos encajes que me lleva, no van conmigo”.

Las palabras de Beth tras el espectáculo de Judith

La peor parte de la cena llegó cuando la camarera le ha cantado una canción en mitad del restaurante. Con cara de incredulidad y asco, Beth comentó a las cámaras de ‘First Dates’ que estaba haciendo el ridículo: "Casi se me cae el cielo encima. Esto es lo que yo veo en la tele y pienso: ‘¿Qué haces, subnormal?’. Perdón por lo de subnormal, pero ¿qué haces?, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿no ves que estás haciendo el ridículo? Ella misma se habrá dado cuenta que estaba haciendo el ridículo".