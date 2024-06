Parece ser que Telecinco no está contento con los programas que está emitiendo. Desde que Sonsoles Ónega llegó a Antena 3, Mediaset no ha ganado en ningún momento a su contrincante. Aparte de los concursos de televisión como 'Pasapalabra' o 'Reacción en cadena', Ana Rosa Quintana tenía que ser la gran valedora de las tardes de Telecinco, pero parece que tampoco su programa está teniendo la cogida que esperaba.

