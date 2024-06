Se ha discutido ampliamente sobre la veracidad de las citas en 'First Dates' y cómo las parejas pueden tener tantas cosas en común. La explicación radica en un cuestionario preliminar que la producción del programa realiza a los solteros que desean participar.

Este fue el caso de Loli y Jose María dos valencianos solteros de 69 años cada uno que llegaban en busca del amor no encontrado. Tras verla el primer comentario de Jose María ya fue 'No está mal", explicando que Loli le atraía físicamente.

Nada más empezar la cita, Jose María quiso saber que había sido de Loli en el amor y que le contara sus experiencias amorosas para conocer cómo había llegado hasta el programa de Carlos Sobera. "Uy si yo te contara, no quiero ni hablar. Si hubiera tenido suerte en el amor estaría yo aquí", explicó la peluquera retirada. Nada más terminar de hablar sobre eso, Jose María fue directo y preguntó: "¿Y tu en el tema del sexo como vas? "He ido directo al grano".

Rápidamente la valenciana se quedó a cuadros y aseguró al programa que no le hacia gracia hablar con alguien de ese tema que todavía tenia que conocer: "No me gusta hablar de esas cosas en la primera cita". Sin embargo, los dosl solteros han coincidido en una cosa. Y es que son muy cariñosos a la hora de mostrar su amor por la otra persona. "Si no vienes a bailar conmigo para qué vas a venir".

Una de las aficiones de Loli es ir a Valencia capital a bailar tango. "Tengo 69 años" aclaraba la peluquera. "El número más rico de todos" contestó Jose María. "No he tenido experiencias de ese tipo, a mí esos rollos no me gustan. Para mí el sexo es secundario. Prefiero tener otras cosas en común. Es que me pone negra eso". A Loli sólo hablar del tema sexual le molestó y se notó mucho en su decisión final.

La decisión final

En la decisión final, Loli no ha sabido decirle a Jose María que no le había gustado. La peluquera le explicó a Jose María que al ser un poco tímida con gente que no conocía, le era muy difícil hablar de ese tema tan peculiar en la primera cita. "Si el primer comentario ya me hablas de eso, pues yo ya...". Jose María que entendió la postura de Loli tampoco quiso una segunda con la valenciana y los dos se despidieron cordialmente.