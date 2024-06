Olga Moreno llegó al aeropuerto de Madrid Barajas con sus compañeros de edición para participar en 'Supervivientes All Stars'. Sin embargo, la ex de Antonio David Flores no esperaba que, mientras conocía a sus futuros compañeros de aventura, se encontraría con Marta Riesco.

Ahora en su nuevo rol como reportera del programa 'Ni que fuéramos... Shhh', generando un encuentro tenso en el que la exnovia del Guardia Civil le pidiera explicaciones sobre sus últimas palabras referidas al reality. Un encuentro tenso que la propia Olga intentó que no pasara nada pese a las insistentes preguntas de la extrabajadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Las preguntas de Marta Riesco a Olga Moreno

"Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado. Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de otro reality, querías estar en tu tienda...", le recriminó a Marta Riesco mientras Olga, muy seria, ignoró completamente a la reportera.

Cabe recordar que Olga Moreno seguía casada con Antonio David cuando él inició un tumultuoso romance con Marta Riesco, lo que llevó a la separación de la ganadora de 'Supervivientes 2021' tras dos décadas de matrimonio, dejándola abatida durante meses debido a la traición del ex guardia civil. "No lloro ¿eh? Para nada", ha aclarado ante las cámaras, dejando claro que su inesperado e incómodo reencuentro con la reportera no va a influir en su viaje a los Cayos Cochinos.

La reportera dejaba caer en sus redes sociales que había existido un encuentro entre las dos exparejas de Antonio David Flores y que en la tarde del lunes se vería todo en su programa, 'Ni que fuéramos.. shh"