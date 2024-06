En los pequeños detalles están las diferencias. Muchas veces estas frases son algo que odiamos o pensamos que no es así, pero esta fue la frase que podría dar nombre a la última cita de 'First Dates'. El programa de Carlos Sobera invitó a dos puestos solteros a conocerse y aunque parecía que todo iba bien encaminado, una frase del soltero lo cambió todo.

Fernando llegó a ‘First Dates’ con una botellita de aceite de su tierra y asegurando que él sin el campo no podría vivir. Es de Moraleja en Cáceres y trabaja de mantenimiento en hoteles. Lo de ligar no se le da nada mal, pero no ha encontrado a la persona adecuada para comprometerse “me canso de tener sexo con la misma persona”.

Su cita fue Elisabeth, otra extremeña de procedencia británica. El soltero ha comenzado la cita entregándole a Elisabeth la botella de su aceite y a ella le ha encantado el detalle porque también tiene olivos en su casa “yo suelo ser muy detallista, pero me ha dejado con el culo al aire”.

Los dos solteros parecían tener química hasta que llegó el momento crítico de la cita. Entre los hobbies de Fernando está ir a la montaña o correr maratones. Y además le gustan los festivales de música. Este fue el error que cometió el soltero y que le ha delatado. "Este no, es un fiestas". Pese al entendimiento que hubo entre los solteros, Elisabeth tuvo claro que tipo de hombre se trataba Fernando y la cita parecía abocada a no terminar bien.

La decisión final

Elisabeth al final de la cita fue claro con Fernando y le dijo que ella buscaba una relación seria y que él estaba enamorado del enamoramiento. Fernando quiso tener una segunda cita con Elisabeth, pero ella fue demasiada sincera y le expresó que maripositas no había sentido ninguna, pero que había descubierto a una persona de las que de verdad suman y que quería seguir conociéndole como amigo.