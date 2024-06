Belén Esteban no se dejó engañar por Marta Riesco. El perdón que la ex de Antonio David y ex reportera de Mediaset expresó el pasado lunes, dirigido al entonces presidente del grupo audiovisual, Borja Prado, a Rocío Carrasco, a la antigua Fábrica de la Tele y a muchos otros, no logró convencer a "La princesa del pueblo". Belén Esteban no confía en Marta Riesco porque no la cree genuina, afirmando que "a los demás se la puedes colar", pero a ella no.

Por tanto, era previsible que este martes, cuando "Ni que fuéramos Shhh" anunció que Marta Riesco se unía al equipo, la situación explotara. Y así fue, de una manera dramática, recordando los primeros tiempos de "Sálvame", cuando no había líneas rojas que cruzar y si las cruzaban, no les importaba. La monumental bronca de Belén Esteban y Marta Riesco "Tú le puedes comer el coño a quien te salga de los huevos", dijo la de Paracuellos. "Igual que tú los rabos", respondía Marta Riesco. La Patrona estallaba: "No, yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Lo que no hago es follarme a tíos casados, eso no lo hago". Todos sabemos por dónde van los tiros o el trío: Olga Moreno, Antonio David Flores y Marta Riesco. Te puede interesar: Contar la verdad para seguir viva Marta Riesco cree el relato de Rocío Carrasco y le pide perdón en ‘Ni que fuéramos’ Aquello ya no había manero de pararlo. Riesco soltaba entonces todo el veneno contenido hacia Belén Esteban: "Pero tu marido se folla a otras". Belén Esteban se ponía entonces de pie, María Patiño intentaba pararla. Ya no había muro de contención:: "¡No era mi marido! Era mi pareja y lo mejor que hice fue perdonarle, porque reforzó mi relación.Has puesto a parir a Rocío Carrasco y ahora eres su amiga. ¡Falsa! Te conozco y te conviene venir aquí y dar otra cara. A estos quizás los engañas, pero no a mí".