Marta Riesco regresó a la televisión este lunes 10 de junio. En esta ocasión, la periodista apareció en el programa 'Ni que fuéramos shh' para responder a todas las preguntas pendientes de los colaboradores tras su última entrevista. María Patiño fue la encargada de plantear las cuestiones a Riesco, quien ahora es una conocida 'influencer'.

Meses después de su anterior aparición, Marta rompió su silencio para arremeter contra su ex pareja. "Todo lo pagué yo. Viendo la situación ahora, me siento tonta, una payasa. Ganando lo que ganaba, y pagando todo", confesó Riesco sobre cómo se manejaban los gastos con Antonio David Flores.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Riesco mencionó el regalo de Navidad que recibió de su entonces pareja. "Me regaló una manta", relató, mientras Patiño se interesaba en los detalles del presente. "Parece de buena calidad, no ha cogido pelo y aún la tengo", añadió. Los colaboradores quedaron atónitos al escuchar cuánto dinero había gastado Riesco y lo poco colaborativo que fue Flores.

El momento más inesperado

En un momento de la entrevista, Marta Riesco era preguntada por cómo vivió ella el documental de Rocío Carrasco. En ese momento estaba con Antonio David y se encontraba totalmente "cegada". Ahora que ha pasado todo, la periodista reconocía en el programa de TEN que se arrepiente de la opinión que tenía de la hija de Rocío Jurado. "Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, que ahora empatizo con ella y quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando".

"Que lo que ella contaba no me lo creía y ahora que me han pasado muchas de esas cosas me doy cuenta de que primero he sido una gilipollas y también muy injusta", sentenciaba la joven confesando que el dolor de Rocío Carrasco "es real". Cabe destacar que en ningún momento Marta Riesco insinuó algún tipo de maltrato físico o psíquico por parte del exguardia civil.