La tarde del jueves fue una de las más tensas en el duelo por audiencias que viven cada jornada 'Y Ahora Sonsoles' y 'TardeAR'. Todo estalló cuando en pleno directo una reportera del programa de Telecinco entrevistaba a las protagonistas de una de las noticias del día.

Instantes después, el cámara de 'TardeAR' abre el plano y se puede ver también al reportero de Antena 3, provocando el malestar de Ana Rosa: "Disculpadme un momento. Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano, porque esto yo no lo he visto nunca en mi vida. Oye, si se quiere hacer famoso está bien".

"Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que no las he visto nunca en todos años de mi carrera. No todo vale, compañeros, no todo vale", concluyó mientras la reportera de Telecinco se alejaba con sus tres testimonios.

Tras estas palabras, Sonsoles Ónega ha salido en defensa de su equipo de reporteros a través de su cuenta de Instagram. En un post se puede ver a los reporteros del programa con un texto que reza: "Equipo. Buena gente".

La explicación de Atresmedia

Tras lo ocurrido, fuentes de Atresmedia han asegurado a YOTELE que se ha tratado de un error de comunicación y coordinación, pues los reporteros de ambos programas habían pactado que ‘TardeAR’ entrevistaría a tres de las testigos de los hechos mientras que ‘Y ahora, Sonsoles’ se quedaría con una de ellas. Al inicio de la conexión de Ana Rosa, el plano ha comenzado tal y como estaba previsto, pero después ha terminado abriéndose, mostrando finalmente a todas las personas que estaban en el lugar, preparados para la otra conexión.