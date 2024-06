Laura Matamoros no apareció en la gala de 'Supervivientes'. La influencer, que salió expulsada por varios motivos, entre otros, su mención de Makoke en el concurso que le perjudicó, escribió una carta a sus seguidores explicándoles los motivos por los que necesita "tranquilidad". Así empezaba la hija de Kiko:

"Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabia. Pero, he dado lo mejor de mi y también lo peor. He aprendido de mi y de mis compañeros, de mis errores se puede aprender, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí. Durante este tiempo y trayectoria en SV he aprendido una vez mas q superarme a mi misma, es una cuestión de actitud."

La influencer sigue escribiendo lo que parece una carta de despedida a sus seguidores:

Su especial relación con Kiko Jiménez

"Mi cabeza se quedó en Limbo con Kiko y todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso. Me da pena tener que expresarme de esta manera y no estar para darle un abrazo y recordar SOLO los buenos momentos, porque la convivencia es difícil…pero, para mi ha sido alguien q en este camino me lo hizo fácil y sobretodo lo malo, por mi parte lo dejé en la isla cuando nos pedimos perdón".

Al final creo q desde una perspectiva lejana al concurso, y desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mi, así mis compañeros igual.

Reconoce sus errores

Con esto no eximo mi parte de culpa en mis actitudes, pero si es verdad, que viéndolo desde fuera y con falta de información no se entienden, para bien o para mal. Esa falta de información hace que no lleguen a entenderse conversaciones o contextos, repito, esto no exime mis reacciones tanto buenas como malas, creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón.