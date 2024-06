Lo más normal del mundo es que si tienes mucha complicidad con una persona en una cita acabes pensando que puedes tener un lindo futuro como pareja. En cualquier caso, existe algo en ella que nos lleva a sentirnos identificados y constituye un punto de partida positivo. Eso es lo que pensó 'First Dates' al juntar a Raúl con Raquel. Y es que para los dos solteros que se presentaron al programa de Carlos Sobera, el deporte es muy importante.

Raúl tiene 44 años y viene a ‘First Dates’ en busca de esa alma gemela. Es empresario y agente de pista. Según él, tiene un punto atractivo juntando aspectos que le definen como sus ojos claros, las manos, la forma en la que habla y su manera de ser.

Por su parte, Raquel de 40 años, trabaja en una empresa en el departamento de atención al cliente y asegura que no es normal ver una mujer como ella: “No es común ver una chica que tenga brazos, hombros y la espalda marcada”. Algo al que Raúl estaba encantando al ver su primera reacción. "Me gusta su físico".

La cita entre ellos fue muy bien. Además de hacer deporte juntos, hablaron de sus experiencias pasadas en relaciones. Raquel confesó que le cuesta conectar profundamente con alguien y mencionó: “Llevo casi cinco años sin una pareja seria”. Raúl, por su parte, compartía su perspectiva: “Siempre digo que estoy soltero por elección, porque no he encontrado a la persona adecuada y no quiero perder el tiempo”.

En cuanto a la primera noche de intimidad con una nueva pareja, Raúl comentó: “Hay que dejar de pensar que la primera noche de sexo será fantástica; se necesita comunicación con la persona, la conexión no surge de inmediato”. Raquel estuvo de acuerdo y añadió: “La primera vez nunca es mejor que las siguientes”.

Entre ellos saltaba la chispa del amor y los dos fueron llevados al reservado para comerse el postre. En ese lugar les esperaba un juego en el que darían rienda suelta a sus ganas de darse un beso. Además, la conversación seguiría yendo por un buen tono.

Una vez allí, jugando a los papelitos, Raquel sacaba uno en la que debían darse un beso, Raúl decía: “Claro, qué te crees que iba a pasar” y Raquel responde: “Venga, vamos a darnos un piquito” y ambos se daban algo más que un piquito.

La decisión final

Los dos solteros apostaron rápidamente por una segunda cita e incluso se despidieron del programa con otro beso, y es que la atracción física entre los dos solteros fue muy evidente durante toda su cena. "Me parece que somos muy parecidos, podemos conectar y podemos conocernos más".