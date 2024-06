En enero, los programas "Y ahora, Sonsoles" y "TardeAR" protagonizaron una especie de guerra mediática al cubrir el desalojo de una vecina de Valdemoro. Este enfrentamiento por conseguir entrevistas exclusivas con los protagonistas de las noticias volvió a ocurrir este jueves durante una nueva conexión en directo casi simultánea entre ambos programas.

Ana Rosa Quintana, en "TardeAR", dio paso a su reportera Carolina Barceló, quien se encontraba con cuatro mujeres que habían denunciado a su jefe por presuntamente grabarlas en su lugar de trabajo. Este jefe era el gerente de la gestoría donde trabajaban en Sax, Alicante.

Durante la entrevista, Carolina Barceló hablaba con una mujer llamada Rosa, quien relataba cómo recibieron la llamada del abogado de la otra parte. En ese momento, Ana Rosa Quintana interrumpió visiblemente molesta, ya que el cámara amplió el plano, revelando a un reportero de "Y ahora, Sonsoles" que también estaba presente.

Las palabras de Ana Rosa Quintana en directo

Ana Rosa, con voz firme, expresó su descontento: “Hay un compañero de ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano. Yo no lo he visto en mi vida. Si se quiere hacer famoso está bien. Pero me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que en serio yo no lo he visto en todos los años de mi carrera. No todo vale compañeros, no todo vale”, explicaba enfadada la presentadora.