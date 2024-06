Cuando parecía que las aguas podían estar calmadas después de la andadura de Ángel Cristo en 'Supervivientes' entre el propio concursante y su familia (madre y hermana) todo ha vuelto a saltar por los aires.

El hijo de Bárbara Rey se despidió del concurso tras una expulsión disciplinaria por parte de la organización del reality tras la fuga que Ángel realizó abandonando el área de seguridad del concurso más duro. En su despedida, tanto en plató como de la isla, vimos un detalle que Ángel no llevó durante las primeras galas y que se empezó a poner tras la visita de su mujer Ana Herminia a los Cayos Cochinos de Honduras.

El significado del lazo rojo

Tras su llegada a Madrid después de su expulsión, el concursante y su mujer Ana, salieron los dos a las dos de la mañana del plató de Telecinco con el lazo rojo puesto en la cabeza, algo que extraño a los periodistas que le esperaban fuera para preguntarle y que tiene una explicación.

La respuesta de Bárbara Rey a su hijo por el lazo rojo

Según cuenta la propia Bárbara Rey este lazo rojo se debe a la figura paterna de Ángel Cristo Junior. El domador fallecido en 2010 solía actuar en su circo con un lazo rojo en la cabeza.

Las palabras de Bárbara Rey a la supuesta provocación de su hijo

"Diré lo siguiente. Ángel Cristo padre trabajaba con esta cinta o lazo rojo en la frente durante sus espectáculos en muchas ocasiones. Yo he sabido que cuando mi hijo ha estado en 'Supervivientes' con el lazo, que se ha comentado que si Rambo, yo sabía que lo hacía por el padre. Me he llevado la gran sorpresa de que cuando ayer habló su querida novia también va con la cinta roja en la cabeza.

Solo quiero decir que es conocido por todo el mundo que su padre fue un maltratador, que me hizo la vida imposible y que incluso cuando yo estaba embarazada de mi hijo recibía unas palizas tremendas en el vientre y me arrastraba por el suelo. Hacer apología de un maltratador y llevarlo como abanderado creo que dice mucho, no hace falta que diga nada, y las personas que lo saben y no le dicen nada también están en el mismo bando, no tengo nada más que decir, lleva abanderando a su padre que fue un maltratador mientras yo estaba embarazado de él"