El programa 'Ni que fuéramos Shhh' se estrenó en abierto el 3 de junio en TEN con una exclusiva sin cobrar que Marta Riesco concedió a Fabicantes Studio. La presentadora María Patiño y sus compañeros Belén Esteban, Kiko Hernández, Víctor Sandoval y Lydia Lozano comentaron la entrevista que duró más de tres horas.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente también pase página, porque he hecho muchas cosas, pero no he hecho nada lo suficientemente grave como para decir 'no hay solución'", confesó entre lágrimas en el espacio que se puede ver a través de Canal Quickie y TEN.

Las palabras de Rocío Carrasco

A propósito de las últimas declaraciones de la periodista que trabajó en El programa de Ana Rosa en Ni que fuéramos, Rocío Carrasco ha reaccionado con un profundo silencio a las preguntas de Fórmula TV: "No tengo nada que decirte", ha expresado. Sí que ha hablado, en cambio, de sus nuevos proyectos en televisión. "Hay cosas", ha dicho, pero descarta que sea como concursante, como ya hizo en Bake Off. "Es de cosas que me gustan a mí", ha añadido enigmática.

La nueva serie de sus padres

Rocío Carrasco ha aprovechado para dar más detalles de la serie sobre sus padres que está preparando. "Estamos en fase de preproducción y queremos que esté lista en 2025. Ya tenemos plataforma, pero no lo puedo decir. También estamos preparando, en paralelo, un documental sobre la vida de ella".