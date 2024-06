Una de las parejas de cantantes más famosas de la habla hispana visitó la pasada noche 'El Hormiguero'. Camilo y Evaluna eran los protagonistas en el plató de Atresmedia junto a Pablo Motos. El colombiano fue a presentar su nuevo disco y además Evaluna salió al plató tras las primeras preguntas que el presentador valenciano formuló al intérprete.

Pablo tenía mucho interés en saber de la espiritualidad de la pareja y es que según contó el propio Camilo, Evaluna cree que existe un Dios que los juntó. La cantante argentina, hija del también intérprete Ricardo Montaner y hermana de Mau&Ricky, acudió al plató embarazada de su nuevo bebé de prácticamente 7 meses.

Camilo explicó que en ningún momento se ve en su vida sin Evaluna. Y es que los dos pasaron por un momento duro desde que sabían que Evaluna, a la que en teoría le diagnosticaron que no tenía posibilidades de ser madre por su estatura y su desarrollo del cuerpo y el organismo, finalmente se quedó embarazada. 'Índigo' nacía rodeado de una famila de artistas por la que hicieron esta canción.

El regalo de Evaluna a Camilo tras el nacimiento de su primera hija

La pareja, que no quiere saber todavía el sexo del bebé, ya tiene nombre. Aun así, los dos juntos eligieron el nombre de su próximo bebé, Amaranto. Los dos colores tanto el índigo como el amaranto son los colores de los que está pintado la casa donde vive el matrimonio.

"Ella me hizo un regalo muy bonito. En este collar que es muy importante para mí, y que utilizo para mis meditaciones me regaló una cristalización de su leche materna que daba a índigo", explicó el cantante de 'Vida de Rico'. "Es un recuerdo de que si ella hubiera aceptado el primer diagnóstico quizás estaríamos en otro lugar de nuestras vidas y cómo no aceptó eso , consiguió las fuerzas, con ayuda de Dios, para ser madre", finalizó.