Aurah Ruiz no estaba preparada para lo que le venía durante la gala de 'Tierra de Nadie' de la pasada noche. Tras no poder comer la tarta de queso que la organización preparó para los ganadores de la prueba, la concursante canaria de 'Supervivientes' se derrumbó ante la falta de comida y de la pesadez de más de tres meses en el concurso.

La extronista además se enfrentó al puente de las emociones de ‘Supervivientes’, en el que se rompió por completo al recordar los duros momentos que vivió con su hijo en el hospital. La superviviente compartió que fue lo más difícil para ella en el largo proceso que fue para ella ser madre y contó otras vivencias más íntimas en los pasos del puente titulados infancia, dolor, amor, madre y ‘Supervivientes’.

Las palabras de Aurah

“Lo que más me ha dolido en mi vida es ser madre. Ser madre y no serlo cómo de verdad lo tenía que haber sido. Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes de mi primer y único hijo. Es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida”.

Los colaboradores en plató e incluso la propia Laura Madrueño no pudieron contener las lágrimas ante la historia de superación que la superviviente estaba contando. Además, quiso mandar un abrazo y toda su fuerza a las madres que siguen luchando cada día en el hospital para que sus hijos salgan adelante, momento en el que la presentadora del reality en Honduras tampoco pudo esconder su emoción tras varios meses de supervivencia.

El apoyo a otras madres

“Quiero que sepan que hay que luchar, aunque no veas la luz, seguir adelante día tras día apoyando a tu hijo". “Qué orgullo tienen que sentir tu hijo, tu familia y toda España ahora mismo” contestaba Laura Madrueño