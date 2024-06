Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio después de conocerse que será el presentador de la nueva edición de 'Gran Hermano', que regresará la próxima temporada a Telecinco. El comunicador ha hablado sus impresiones sobre este nuevo proyecto en su nueva entrega en 'Vidas propias', su blog en la web de la revista Lecturas.

"A mí me parece un acierto porque en un mundo en el que todo dios es famoso esta apuesta me hace vibrar. En televisión es muy estimulante dar con un desconocido del que quieras saber todo de él. Ese es el secreto de un buen casting: que te enamoren los perfiles", aseguró Jorge Javier en esa entrada.

El presentador afirmó que confía plenamente en el "criterio de los que se encargarán de escoger" a los nuevos concursantes del reality: "Me produce muchísima curiosidad saber cómo vamos a ingeniárnoslas para atraer la atención del espectador. Ilusión no nos falta. Y la bendita sensación de que hay que salir a luchar programa a programa".

"También tengo curiosidad por saber cuántas veces se escribirá que me manejo mejor con famosos que con anónimos. ¿Un millón de veces? ¿Quizás dos? Dejémoslo en tres", expresó Jorge Javier Vázquez en este texto.

Su reencuentro con Ana Rosa

La noticia de que iba a presentar las nuevas etapas de 'Gran Hermano' y 'Hay una cosa que te quiero decir' se produjo durante un evento con anunciantes que realizó Publiespaña el pasado martes. Sobre su presencia en este evento, Jorge Javier se pronunció, asegurando que quiso primero contárselo a P. (su expareja y uno de sus mejores amigos) a su llegada a casa: "Intenté explicarle mi encuentro con Ana Rosa, con Cristina Tárrega y con Cristina Garmendia, la nueva presidenta de Mediaset. Pero me dijo que ya si eso que se lo contara al día siguiente porque se caía de sueño".

Jorge Javier también le quiso contar a P. cómo fue su reencuentro con Ana Rosa Quintana, que tuvo lugar unos días antes de conocerse que también presentará un nuevo programa en las tardes de Telecinco: "Yo sé que todos estáis deseando saber lo que no tuve ocasión de contarle a P. No me extraña, claro, porque el encuentro con Ana Rosa dio para mucho".