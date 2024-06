Daniel, un estudiante de administración de 31 años, y Marta, una diseñadora gráfica de 28 años, llegaron a 'First Dates' en busca de algo más que una amistad. Aunque desde el principio la atracción física y el feeling no fuera el necesario para una primera cita a ciegas, al comienzo de la cena los dos solteros hablaron de sus hobbies.

Descubrieron que los dos tienen muchas cosas en común, como el gusto por la fotografía. Sin embargo, Daniel no sintió flechazo que quería sentir y se lo hizo saber en los postres.

Al pasar al reservado para comer el postre, Daniel le confesó a Marta que solo la quería como amiga: "Me has parecido una chica con la que podría estar horas hablando, pero como amiga". Esto no le ha gustado nada a Marta y le ha puesto mala cara.

El enfado de la soltera en 'First Dates'

Cosa que no gustó nada Marta y desató un enfado con sus declaraciones al programa. "Me ha dado un bajonazo tremendo y encima el decir ¡qué persona tan desagradable! Si no te gusto te callas o ya me dirás que no, o lo que sea, pero así tan de primeras... Es que me han dado ganas de decirle 'vete a la m...'

La decisión final

En la decisión final, Marta le hizo saber a Daniel que le sentó fatal lo que dijo en la cita: "Has cambiado radicalmente, de ser una persona amable y súper cercana a decirme que me veías como una amiga. A mí es una cosa que me ha molestado y me ha cortado el rollo porque creo que no eran las maneras".