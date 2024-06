El actor hispanoalemán Daniel Brül se convertía en el protagonista absoluto de 'El Hormiguero' este lunes. El protagonista de 'Becoming Karl Lagerfeld' visitó el programa de Pablo Motos como invitado para hablar de su nueva serie que se estrena el día 7 de junio en Disney +. “Estoy regular, estoy un poco afónico”, se justificaba al llegar al plató al tener que haber hablado en distintos programas.

Nacido en Barcelona, el actor de 45 años fue conocido por su papel en la película de 2003 Good Bye Lenin. A partir de este film, Daniel ganó el premio al mejor actor de la Academia de Cine de Alemania. Meses más tarde cosechó el premio de la Academia de Cine Europeo, así como el galardón del público.

El difícil papel de Karl Lagerfeld

"El papel ha sido un regalo, porque es uno de los modistos más famosos de la historia y es un personaje muy rico, lleno de contrastes y matices. Es una estrella, pero también un hombre muy solitario; es un creador de moda, pero también un hombre de negocios; tiene una vida siempre bajo los focos, pero también con problemas sentimentales"

"Es una historia muy entrañable de amor entre su amante y él, aunque también tenía un rollo con Yves Saint Laurent, así que también amor odio con Yves Saint Laurent... Bueno, un plato tan rico que no lo pude rechazar", ha explicado Daniel Brühl sobre la ficción, la cual ha rodado en francés. "Yo me he currado mucho el francés para esta serie, porque además he tenido que pillar el acento de Karl Lagerfeld, que hablaba rapidísimo", ha agregado.

El actor explicó que tiene residencia en Mallorca y que no lo cambiaría por nada del mundo. Pablo, tras saber la cantidad de idiomas que habla el intérprete le preguntó en qué idioma hablaba. "Ahora que estoy en Mallorca, pienso en catalán". Seguía Motos, "Pero ¿Te vas a quedar a vivir en la isla?". A lo que respondía Brühl: "Me encanta, es un paraíso, yo no me quiero ir de allí"

La anécdota de los ensayos en Mallorca

"He tenido que aprender muy rápido el francés. Además, el acento de Karl Lagarfeld era muy peculiar y hablaba muy rápido, por eso estoy afónico. "Los primeros espectadores de mi papel fueron dos ovejas y un burro que tiene mi vecino en Mallorca. Para interpretar me puse unos tacones y empecé a hablar conmigo mismo y esos animales fueron mi público", relató el intérprete.