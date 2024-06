La guerra entre Terelu Campos y Belén Esteban junto al resto de colaboradores de 'Ni que fuéramos shhh' sigue muy abierta. La hermana de Carmen Borrego regresó este fin de semana a 'D Corazón', programa en el que ha vuelto a contestar a sus excompañeros de 'Sálvame' tras su contundente respuesta este pasado viernes.

Entre otras cuestiones, Campos fue muy clara a la hora de contestar en el programa de La 1 de TVE si no estaba en el formato producido por Fabricante Studio por una cuestión económico: "No, no, no. ¡Por favor!".

"Jamás establezco ninguna competitividad con ningún compañero, ni económica ni profesional", comentó la colaboradora, mostrándose comprensiva con la situación después de que sugeriese en 'Mañaneros' que Esteban contaba con unas mejores condiciones que el resto de sus compañeros: "Entiendo que cada uno tiene su valor y su precio. Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferentes a las nuestras, y no las critico, simplemente constato una realidad”.

"Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión", expresó Campos, destacando el papel que su compañera cuando grabaron 'Sálvese quién pueda' para Netflix tras su salida de Telecinco: “Cuando hicimos lo de Netflix dije que eso no hubiera sido posible sin Belén. Es la auténtica protagonista, y no me duele decirlo ni me siento menos por ello”.

Por otro lado, Terelu Campos aseguró que se "he buscado la vida desde el primer momento” para explicar por qué entonces no está en 'Ni que fuéramos shhh' como colaboradora: "Ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias".

"¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual"

La comunicadora admitió que quizás ella no tiene la misma relación con Fabricantes Studio que la que tiene Belén Esteban, desvelando en que no tiene ningún problema con su dirección: "Entiendo que hay personas que siguen vinculadas contractualmente, yo no lo estoy".

"Mi relación con la dirección de 'Fabricantes' es buena. Nunca hemos tenido ningún problema, igual que yo me he dejado la piel durante muchos años", añadió Campos en el programa de TVE

Campos también aseguró que no había hablado con Belén Esteban sobre este asunto en los últimos días: "Yo lo he dicho aquí y ya está. No tengo ningún problema. ¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual".

"Igual no me quieren tanto, qué le vamos a hacer. Hay cosas que se escapan a mi entendimiento. Debe ser que la rara soy yo. Ella piensa que yo tengo un compromiso o que debo algo a alguien y yo pienso que estamos en paz. Algunos, estamos en paz", sentenciaba Terelu Campos.