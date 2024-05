María José Campanario cumplió 46 años recientemente y lo celebró con una llamada inesperada al programa 'Y ahora Sonsoles'. Durante su intervención, hizo varias revelaciones sobre su matrimonio con Jesulín de Ubrique, su enfermedad y su cambio físico en los últimos meses. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Belén Esteban, quien las comentó en 'Ni que fuéramos Shh' del canal Quickie.

Belén, conocida como la "princesa del pueblo", aprovechó la ocasión para revelar el contenido de una carta que la odontóloga le envió en 2021. Hasta ahora, Belén había guardado en secreto este mensaje, pero se emocionó y, entre lágrimas, lo leyó en su totalidad:

La carta íntegra de Campanario

"¿Quieres una tercera Guerra Mundial? ¿Sabrás acaso lo que significa eso? No, princesita barata, no hacen falta guerras, aunque tengo todas las armas y estoy disparando. Entre ellas, todas las mentiras que has escupido durante 20 años sobre mí y sobre mi familia, y que ni siquiera tus más cercanos conocen. Con esto moriría con ellos, lo que me diferencia de ti, entre otras muchas cosas. Dedícate a tu familia y déjame en paz, por tu bien", comenzaba diciendo la esposa del torero.

Ah, por cierto, pesada tú. Preocúpate más de lo que podrías perder, exactamente 20 años de mentiras, y hasta quizá, qué pena, tu trabajo. No quiero yo, pero podría. No soy de guerras, pero no des toques a mi familia, porque no hablas de tu vida, hablas de mí, de tu hija y de mi familia, y te has lucrado de ellos durante años. Así que, reza por tu bien, para que siga callada y no te estropee el chiringuito que te has montado y al que han alimentado para otros, deseando llevarte al juzgado"

La guerra Belén Esteban vs Campanario continua

Tras su lectura Belen cogió la cámara y entre lágrimas expuso lo ocurrido. "Para mí la carta no fue dura porque me la pasé por el mismísimo, lo que sí fue es que el padre de mi hija no tuviera narices de contestar. María José, sé que lo estás viendo y quien te lo cuente que te lo cuente bien, no quiero guerras contigo. Ni con él tampoco. Me alegro de la familia que tenéis. Hay algo en común entre nosotros. Entre los tuyos y la mía. Aunque nos llevemos mal creo que tenemos que ser adultos. Ahora ellos que decidan que ya son mayores", expresó la Esteban mirando a cámara.