La última aparición televisiva de Rafael Amargo ha provocado la indignación de Susanna Griso. 'Espejo Público' ha emitido este miércoles la comparencia ante los medios del bailaor en la que ha querido aclarar ante los medios de comunicación los aspectos técnicos de su sentencia absolutoria, evitando, sin embargo, hablar de su experiencia en la cárcel porque eso lo hará en la próxima entrega de 'De viernes'.

"No quiero y no puedo entrar más en el tema porque esta es la carta que yo tengo: hablar de mi vida. Necesito esa carta para muchas cosas y el viernes, si quieren, me van a ver en exclusiva en el programa 'De Viernes'”, aseguró Amargo mientras que sus palabras están siendo emitidas en muchos magacines matinales de la televisión de nuestro país.

Dichas palabras provocaron la indignación de numerosos presentadores, entre ellos la de Susanna Griso, que le hizo una petición muy concreta a la reportera de 'Espejo público' que estaba cubriendo esta rueda de prensa: "Levántate y vete".

“No tiene ningún sentido que sigas en la rueda de prensa porque, si convocas a los medios, respondes a las preguntas. Para publicitar y decir que va a estar el viernes en un programa de televisión, no convoques porque es una falta de respeto a los compañeros”, criticó la comunicadora.

La reacción de Susanna Griso fue respaldada por Gema López, siendo también muy crítica al respecto: "Llevo una lucha de 25 años con Rafael Amargo y soy de las periodistas a las que ha dejado plantadas después de convocarnos. Si tu convocas una rueda de prensa, tu obligación es contestar a la prensa que es a la que has contestado".

"Puedes dar una rueda de prensa donde contestes a la gente, y el próximo día (en Telecinco) hablas en profundidad y tocas otros temas. A mí esto me parece una tomadura de pelo de él y del abogado que le acompaña que también permite esto”, comentó López refiriéndose al letrado Marcos García Montes.

“El objetivo de este señor ahora es ganar dinero con una exclusiva”, expresó una Susanna Griso muy enfadada con esta situación. "Está en su derecho y a mí me interesa”, afirmó López, poniendo un pero a esto: "Lo que no se puede hacer es tomarnos el pelo, que es lo que ha hecho".