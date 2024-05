A veces las cosas no salen como a uno le gustaría y, sino que se lo pregunten a José Luis y su cita a ciegas en el restaurante más famoso de la televisión. José Luis llegaba al programa presentado por Carlos Sobera, 'First Dates', en busca de la experiencia de una cita a ciegas. En el amor, se divorció hace 18 años, ha tenido alguna amiguita, pero ha estado más bien solo. Le gustaría que su cita fuera una mujer deportista y si practicara atletismo sería genial “podríamos salir juntos a correr”.

Pilar se ha quedado desinflada al ver a José Luis y ha comenzado la cena sin ningún tipo de ganas. Él ha intentado sacar temas de conversación, pero ella no estaba dispuesta a colaborar. Cuando Cristina les ha venido a tomar nota, le ha dicho que necesitaba ir al servicio, pero su intención era comunicarle que se quería marchar.

Pilar no quiere ni pedir la cena: “Es muy de pueblo”

Ya con el primer plato en la mesa, José Luis quiso que Pilar le contara a qué se dedicaba antes de empezar él a hablar y no lo consiguió. Ella le dijo que era sanitaria, pero no le dio más explicaciones. El soltero, que realizó alguna pregunta más, quería que Pilar fuera más protagonista en la cita, pero la tensión se mascaba en el ambiente y Pilar ha querido ser sincera. "Eso no se le pide a una mujer", contestó Pilar al ser preguntada por su edad.

"No quiero hacerte daño ni molestarle, pero no eres mi tipo de hombre y no me estoy sintiéndome cómoda". Él lo ha entendido y le ha dicho que estaban en las mismas condiciones, algo que ella no ha terminado de creerse “puede que no le haya gustado, pero yo creo que ha sido por rabia”.

Los amigos de José Luis: "Qué rancia, ¿no?"

Tras ser abandonado José Luis realizó una videollamada a sus amigos en la que les explicó cómo había su cita. La sorpresa que no se esperaban era que José Luis les contase que su cita a ciegas se había marchado nada más empezar la cena.

A lo que una amiga respondió: "Qué rancia, ¿no?". Con la tripa llena, José Luis relató al programa que no se preocupen, que volvería al programa en busca de una buena cita, "al menos que se quede a cenar".