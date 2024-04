Todavía se desconoce el cuándo y el cómo, pero como se explicó en la rueda de prensa posterior a la victoria de Naiara, 'OT' tendrá una segunda edición en Prime Video. Así lo confirmó María José Rodríguez, responsable de producciones originales para España en Prime Video. De hecho, según las conclusiones que han extraído los organizadores del programa de la productora Gestmusic, si las galas se hubieran emitido en abierto en la televisión, habrían sido líderes en audiencia cada lunes por la noche.

Aun así, una de las cosas más esperadas aparte de los concursantes que entrarán en la Academia, son los profesores que acompañarán a los 'triunfitos' en su sueño por ser un cantante profesional. Recientemente en una entrevista se conoció al primero de ellos.

El nuevo profesor de 'Operación Triunfo'

El cantante y finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo', David Bustamante comentó estas palabras en una entrevista: "Pues te confirmo aquí, y esto no lo sabe nadie, que en la próxima edición de 'OT'seré el profesor de canto". Confirmó el artista cántabro ante los espectadores que quedaron flipados en la entrevista. "Estoy muy contento la verdad. Es como cerrar un círculo y poder ayudar a los chavales jóvenes al igual que me ayudaron a mí y que empiecen su carrera me hace especial ilusión".

El actual participante de 'Tu cara me suena' será otro de los artistas elegidos por Gestmusic para explicar como fueron sus vivencias dentro de una academia 23 años después de la elección y la apuesta por Chenoa que también les funcionó a la organización.

Laura fue una de las mayores apuestas de Prime Video para la nueva entrega de esta talent show que reúne cada año, y cada vez más, a un más público más joven por su interacción en las redes y por la experiencia y el programa que es en España. Su fuerza, el sólo escuchar el nombre de 'Operación Triunfo' hace que millones de personas se sienten a ver una gala en directo y con música en directo, un factor desencadenante para muchos.

Chenoa se reunirá otra vez con Bustamante

Los dos artistas de 'OT 1' están participando en la nueva edición de 'Tu cara me suena', David como concursante y la mallorquina como jurado. Parece ser que la relación entre los dos no puede ser mejor y es que en la propia entrevista en la que el cántabro desveló su incorporación en Prime también eligió a Laura en una pregunta en la que también aparecía David Bisbal.