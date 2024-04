Rodolfo Sancho se convirtió este pasado martes en uno de los protagonistas en el inicio del juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Erwin Arrieta en Tailandia. El actor sorprendió a muchos después de que rompiese su silencio con una entrevista para una docuserie de HBO Max, desvelando, por ejemplo, cómo se enteró que habían detenido a su hijo.

La decisión del protagonista de 'El Ministerio del tiempo' ha sido muy comentada por muchos medios de comunicación y por programas como 'Y ahora Sonsoles', que también invitó a Carmen Balfagón para hablar del juicio. La portavoz de la familia Sancho también se pronunció al respecto, desvelando que la principal finalidad de esta entrevista es la económica: "Si no se hacía este documental, no había dinero para el juicio".

"Hay que pagar no solo la comida de Daniel. Traductores, legalizaciones, viajes, asistentes, alojamientos. Esto lo hace porque necesitaba financiación. Rodolfo tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo y no puede trabajar. Rodolfo lleva ocho meses volcado en ayudar a su hijo", comentó la criminóloga.

Por otro lado, Balfagón también comentó que le ha costado a Rodolfo Sancho conceder esta entrevista: "Es un hombre que nunca ha vendido nada. El documental no se ha hecho en su casa, su casa es sagrada para él. Nos ha pedido ayuda para hacer el documental porque si no se hacía no había dinero para sufragar todos los gastos".

Cabe destacar que, aunque puso algún ejemplo de algunos gastos de la defensa como la traducción, Balfagón no llegó a detallar cuál sería la cifra que Rodolfo Sancho habría percibido por esta docuserie.