La exclusiva José María Almoguera y Paola Olmedo tras anunciar su separación ha provocado un auténtico terremoto en los programas dedicados a la prensa del corazón. En su entrega del miércoles, 3 de abril, 'Así es la vida' dedicó la totalidad de su escaleta a analizar la polémica entrevista del hijo de Carmen Borrego, mientras esta permanece aislada y ajena a todo lo que está ocurriendo tras abandonar 'Supervivientes'.

En sus declaraciones, José María señala uno de los motivos por los que, a su juicio, su matrimonio con Paola no ha funcionado: "Mucho de lo que ha pasado entre nosotros ha sido por determinados programas de televisión que han hecho por jodernos la vida". "Se han inventado muchas cosas", añade Paola, mientras que el hijo de Borrego da un paso más allá: "Han creado una guerra. Han buscado la manera de poner en guerra a una familia".

Uno de los puntos clave en toda esta historia llegó con la exclusiva que vendió Carmen Borrego a una revista para anunciar que iba a ser abuela, algo que su hijo habría entendido como una traición.

El miércoles, en 'Así es la vida', José Antonio Avilés compartió su versión sobre aquellos hechos: "Esa noticia sale porque ellos hablan. Carmen Borrego actúa como representante, como ha actuado en otras ocasiones, tanto de su madre como de miembros de la familia. Entonces Carmen negocia, iban a hacer una exclusiva donde ella hablaba y ellos participaban de alguna forma".

"No, no era así como estaba previsto. Estaba previsto que ellos anunciaran su embarazo y al final dijeron que no lo iban a hacer", matizó Antonio Montero. "Y Carmen Borrego vendió esa noticia con el consentimiento de ellos y les dio el dinero", apuntó Avilés.

Además, reveló las técnicas que utilizaban desde 'Sálvame' para crear contenido: "Voy a decir una cosa, ya no me voy a callar más. Cuando Carmen Borrego llegaba por las tardes a Telecinco, le decían que tenían algo sobre su hijo y a lo mejor era mentira". "Era para que ella participase de otras cosas en el programa. Y Carmen Borrego lloraba en los pasillos y decía que todo contra ella, que contra su hijo ni media", recordó.

"Eso lo he vivido yo y lo has vivido tú en un plató de televisión", le dijo Avilés a Montero, que confirmó las palabras de su compañero: "Claro, y con Terelu. Los tanques a mí, decía Terelu".