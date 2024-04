La polémica en RTVE se alarga un capítulo más. El Consejo de Administración del ente público ha vuelto a posponer este jueves la votación del contrato de David Broncano. El aplazamiento se produce por el plantón de la expresidenta Elena Sánchez, que cesó en su cargo la semana pasada pero que sigue como consejera y que ha bloqueado con su ausencia la luz verde al contrato multimillonario que ha desatado un pulso inédito dentro de la cadena.

La presidenta nombrada in extremis la semana pasada, Concepción Cascajosa, ha tenido que retirar del orden del día la votación del contrato con la productora El Terrat (Mediapro), al ausentarse su antecesora en la presidencia interina. Estaba en duda el voto decisivo de Sánchez, cuyas resistencias al fichaje le valieron el puesto en la última reunión y que en esta ocasión ha optado por no acudir ni delegar el voto, llevando a Cascajosa a posponer de nuevo la decisión, al no lograr los votos necesarios para lograr el aval.

La pugna lleva casi un mes en la cadena, cuando a principios de marzo se puso sobre la mesa el polémico fichaje de Broncano para entrar a competir en audiencia por el prime time dominado ahora por El Hormiguero, de Pablo Motos, una operación en la que Moncloa había expresado su interés. El contrato inicial preveía tres años de vinculación, a razón de 14 millones de euros -más IVA- por temporada. La apuesta, sufragada por fondos públicos de un ente que no recibe ingresos por publicidad, enfrentó a la ya expresidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, con el exdirector de contenidos, José Pablo López, partidario del fichaje.

Este enfrentamiento desembocó en el estallido de la última reunión del Consejo el 26 de marzo. Se iba a votar la última propuesta de contrato, que lo limitaba a dos años, pero el choque frontal impidió que saliera adelante, después de que la entonces presidenta promoviera el cese de López, que salió adelante, y fue posteriormente cesada; ambas salidas apoyadas por los consejeros del PP. La decisión sobre Broncano quedó entonces aparcada y estaba previsto que se abordara este jueves, algo que tampoco ha sucedido.

La última propuesta que negoció RTVE consistía en contratar por dos años un programa similar a 'La Resistencia', aunque el contrato se podría cancelar al término del primer año si no alcanzaba el 7,5 % de cuota de pantalla.Ya no se trataba de un contrato de tres años, como planteó en una primera propuesta la Dirección de Contenidos en un Consejo anterior, el del 11 de marzo: tres temporadas, a razón de unos 14 millones anuales también, con lo que el total eran alrededor de 42 millones.

En la última reunión, esta propuesta tampoco se llegó a votar porque la mayoría de los consejeros, entres ellos la propia presidenta, no estaba de acuerdo con ella y reclamaron que se continuara negociando con la productora y el comunicador, y se hiciera otro planteamiento. En ese momento, Sánchez y José Manuel Martín Medem (del PCE, integrado en Sumar) defendían que el contrato tuviera una duración de un año, que es lo habitual en este tipo de espacios.