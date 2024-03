Para los espectadores es muy difícil decir adiós a las personas que siempre han estado pegadas al televisor y que llevan años proporcionándoles información, entretenimiento y espectáculo. Y es que ayer se confirmó que Edurne dejará de ser jurado de 'Got Talent' en España. Y es que tras su primer edición en el año, 2016, la cantante madrileña era la única que todavía seguía en el programa.

En la primera edición, la exconcursante de 'Operación Triunfo' en 2005, programa en la que se hizo famosa, Edurne estaba acompañada de Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Jesús Vázquez en el jurado. Después se unirían Paz Padilla, Florentino Fernández, Paula Echevarría, Dani Martínez o incluso Risto Mejide, compañero de Edurne en muchos de los botones dorados al que guarda una especial relación en del programa de talentos de Telecinco que escogió Mediaset para substituir a 'La Voz' en España que se pasó a Antena 3.

Así lo confirma en Instagram, donde comunica esta importante noticia para ella, pues es dejar atrás ocho años "inolvidables". "La próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", expresa.

"Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", asegura la triunfita. "Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia".

La jueza más veterana del programa se despide de la que ha sido su aventura televisiva más duradera: “Gracias a todos mis compañeros del jurado y Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… no se me ocurre nadie mejor con quién haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero”.

Esta ha sido la explicación que ha dado Edurne para dejar el programa tras 10 temporadas. "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música".