Óscar y Moisés han emergido como una de las parejas más destacadas a los que pondremos junto a los míticos de 'Pasapalabra'. Casi todas las veces, cuando un concursante de 'Pasapalabra' supera la barrera de los 50 programas, se hace un hueco en la audiencia y llega a tener algunos fans a los que enganchar cada tarde para ver el programa. Esto es lo que les ha sucedido a grandes competidores como fueron Orestes Barbero, Rafa Castaño, Lilit, Eva, Pablo Díaz o los actuales Óscar y Moisés que ya acumulan más de 85 roscos juntos.

Su participación en el concurso de Antena 3 y sus emocionantes enfrentamientos los han colocado en el centro de atención. Existe una alta probabilidad de que pasen a la historia del programa como una de esas legendarias parejas de concursantes que han cautivado al público durante numerosos episodios, demostrando sus habilidades mientras el premio acumulado crece hasta que finalmente o uno de ellos alcance el ansiado bote (1.409.000 euros) o los dos pasen por la silla azul, siendo eliminados, otra posibilidad.

Esta es la maldición de 'Pasapalabra'

Pese a que Moisés ha superado la barrera de los 120 programas en el concurso presentado por Roberto Leal, no normal es que no se llegue a esta cifra si no eres un gran o llamado 'mítico concursante'. Durante el último año del programa más visto de la tarde en España, había llegado una especie de maldición a 'Pasapalabra'. Y es que Fer, el anterior concursante que estuvo mucho tiempo en el concurso, se quedó en los 84 programas. Muchas de sus batallas se recuerdan junto a Moisés.

El joven doctorado gallego, aguantó esta fabulosa cifra en una de las competiciones más exitosas de la televisión, levantando las pasiones de gran parte del público por su buen hacer, su carisma y su simpatía delante y detrás de las cámaras como afirmaban los invitados famosos al plató.

Hace apenas unas semanas, cuando 'Pasapalabra' emitió el especial "Noche de Campeones", el sábado, le llegó la oportunidad a Luis de Lama, otro concursante que fue uno de los rivales más complicados que tuvo Pablo Díaz, el primer competidor que se llevó el bote de 'Pasapalabra' cuando el concurso volvió a Atresmedia de la mano del presentador sevillano.

Luis fue uno de los rivales más duros y en su camino hacia el bote acumuló 39.600 euros, pero también fue eliminado tras 84 programas, una cifra maldita y una barrera a la que el propio Óscar tenía miedo de no superar.

Estas fueron las palabras de Óscar

"Un día le dije a Luis de Lama, si algún día llego a los 85 programas, os mando un abrazo tanto a ti como a Fer que sé que no pudisteis pasar de ese número en el programa, por eso no quería decir 'ni mu' antes que realizara este programa". Unas palabras a las que Roberto Leal no dudó en reaccionar y con las que también quiso mandar un saludo a estos dos exconcursantes que había sido eliminados en la maldición del octogésimo cuarto programa.