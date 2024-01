Mantra se llevó el cariño de toda la gente que votó en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024. A pesar de que no se clasificaron en la gran final, el grupo compuesto por Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg obtuvieron el 57% de los más de 12775 votos que se emitieron durante la gala de este pasado martes, una suma total de más de 7020 entre llamadas y SMS.

Este importante resultado del televoto ha despertado las "conspiraciones" de muchas personas, especialmente en redes sociales, teorías que el propio grupo ha rebatido en un corrillo con medios entre los que se encontraba YOTELE: "Ojalá tuviésemos tanto dinero".

"Me encantaría que ese dinero que supuestamente tenemos lo tuviésemos de verdad", comentó Paula Pérez. "A mí me gustan mucho las teorías de la conspiración. También hubo una hace unos días, que se hizo un hilo viral, en la que decían que el jurado estaba 'tongado' y hemos sido últimos. Nosotros somos artistas independientes y creo que nadie tiene la estructura para hacer eso. Es completamente inviable a ese volumen", aseguró Carlos Marco.

Preguntado sobre si piensan que el jurado pudo darles intencionadamente una puntuación más baja para compensar el televoto, Mantra no piensa en que eso ocurriese. "No lo creo, de verdad. TVE no tiene absolutamente nada que ver con lo que el jurado decide. Son artistas que llevan mucho tiempo y saben lo que puede funcionar en Europa y lo que no. Es todo tan subjetivo...", comentó Charly.

“No creo que haya una conspiración de TVE. ¿Que sea la peor actuación para ser última para un jurado? No lo creo. Tampoco la mejor, sinceramente. Puede ser criterio del jurado, que no sé cómo funciona. Esperábamos un puesto 4-5, como en el demoscópico”, dijo Carlos Marco instantes antes de que Paula Pérez dejase claro que “lo único que nos sorprende es que considerasen que fuimos la peor actuación de la noche”.

“Te digo la verdad: para pasar, que se quede alguien fuera y que haya una teoría conspiranoica al revés... prefiero que nos hayamos quedado aquí. Prefiero quedarme con la sensación de que la gente nos apoya y no seguir en este bucle. Prefiero no haber pasado a la final, sin duda”, reconoció Marco. "Iba a haber polémica sí o sí, porque hay diversidad de opiniones", sentenció Pérez.