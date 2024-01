Los concursantes de 'OT 2023' iniciando sus últimas semanas en la Academia dirigida por Noemí Galera. Lucas, Chiara, Ruslana, Paul, Bea, Naiara, Juanjo y Martín se enfrentan a sus últimas actuación dentro del talent musical de Prime Video.

Los alumnos ya ha comenzado a preparar los temas de la gala 10, en la que Lucas y Chiara se jugarán su continuidad. El primero de ellos ha elegido el tema 'I Don't Want To Miss A Thing' de Aerosmith, mientras que la segunda cantará 'You Oughta Know' de Alanis Morissette.

El tema grupal será 'We Are Young' de FUN y Janelle Monáe (2012) en la gala en la que todos los concursantes interpretarán canciones en solitario. Repasamos a continuación los temas que los concursantes interpretarán en la gala 10 de 'OT 2023'.

Lista completa de temas de la gala 10