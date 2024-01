Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada con uno de los asuntos que trató en la última entrega de 'TardeAR'. La presentadora fue muy clara a la hora de dar su opinión sobre la noticia del niño que ha vivido durante dos años solo sin la asistencia de sus padres en el municipio francés de Charente, alimentándose de conservas, manteniendo su higiene e, incluso, obteniendo buenos resultados académicos, mostrándose muy desconcertada: "Es que sinceramente no me lo creo".

Tras introducir la noticia en el programa vespertino de Telecinco, la presentadora puso el foco en que nadie se preocupase por la situación del menor, especialmente en su entorno escolar: "En los colegios hay tutorías, se supone que se han de preocupar por los alumnos".

"¿Es que no se ha puesto nunca enfermo el pequeño? ¿No tiene abuelos, primos o tíos? ¿No tiene nada? (...) ¿Los amiguitos no les invitan a las fiestas del colegio? No me creo lo de los profesores", se preguntó Ana Rosa en el magacín que presenta en la cadena de Mediaset.

Por otro lado, Quintana también aseguró que algo no funciona correctamente en la sociedad actual para darse casos como el de este menor: "Creo que es para hacérselo mirar, los vecinos, no sé si la madre tiene familia, el colegio, es decir que todo esto como el niño venía más o menos bien arreglado y aprobaba... Pues no sabemos nada del niño, ni los amiguitos del niño ni los papás y haces una sociedad desnaturalizada, es un horror".

La comunicadora también comentó la noticia de que la madre de este pequeño, de 39 años, ha reducido su condena, enfrentándose solo a seis meses de libertad vigilada a pesar de que se le condenó en un principio a 18: "A ese niño le podría haber pasado cualquier cosa, un niño solo en una casa aunque la madre llevara de vez en cuando algo...".