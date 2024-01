Telecinco estrenó la semana pasada una nueva edición de 'La isla de las tentaciones'. La séptima temporada del reality llegó con gran éxito de audiencia y muchas sorpresas, ya que una de sus parejas protagonistas, la formada por Rober Aranda y Alba Casillas, abandonó el concurso apenas unas horas después de que este comenzara.

"Yo no estoy preparado para estas cosas. No logro descansar, porque le doy muchas vueltas a la cabeza. La situación me supera", argumentó el joven, arrastrando a su pareja a abandonar también la República Dominicana. "Respeto la decisión de mi pareja. No quiero que esté aquí mal y sufriendo. No puedo decir más", lamentó Alba.

Sin embargo, como en todos los realities, abandonar antes de tiempo tiene consecuencias. Así lo ha recordado Naomi Asensi, exconcursante del formato y vigente campeona de 'GH VIP'. "¿Si abandonas la isla te obligan a pagar?", le preguntaba una de sus seguidoras, a lo que ella respondía de forma afirmativa.

"Sí, en todos los realities tienes una multa o una penalización", aclaró Naomi a través de su perfil de Instagram. Aunque no quiso entrar en detalles, subrayó que "siempre hay alguna consecuencia".

"No puedes ir a un reality, y más en República Dominicana, y pirarte cuando te dé la gana", aseguró la joven en la mencionada red social. Cabe recordar que, más allá de las consecuencias económicas, algunos formatos también imponen "vetos" a los concursantes que acaban echándose para atrás.