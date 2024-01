Mediaset inicia este lunes 15 de enero su revolución en el área de noticias con el debut de Carlos Franganillo al frente de los 'Informativos Telecinco' de las nueve de la noche, tras la jubilación de Pedro Piqueras, el gran referente de la cadena durante los últimos 17 años. No solo cambia el presentador, sino también el plató, que incorpora diferentes innovaciones tecnológicas para hacer más dinámica la información. Casualmente, el mismo día y a la misma hora se estrena el relevo de Franganillo en La 1, Marta Carazo.

Muchos se sorprendieron al saber que dejaba TVE para fichar por Mediaset. ¿Qué le llevó a hacer este cambio?

Muchos elementos. Primero por Pedro Piqueras, que fue muy persuasivo y sé que todo lo que me recomienda es con la mejor intención. Luego fui conociendo los detalles de lo que estaba por venir, y era un proyecto muy apetecible. Pocas veces en mi vida profesional se va a dar la situación de que uno de los mayores medios de comunicación de España me llame para estar en el proceso de renovación de los informativos, y apostando tan claramente por ese área en su plan del futuro.

¿Le persiguió Piqueras mucho tiempo?

No mucho, pero desde hacía unos meses me venía soltando puyas e indirectas. Yo no le entraba el trapo porque tampoco había nada serio, pero luego se cruzaron otras circunstancias y la llegada de Paco Moreno [el nuevo director de Informativos de Mediaset], que también apostaba por mí, y eso fue lo que me hizo dar el paso definitivo.

Hay gente que dice que también será cuestión de dinero.

Se mezcla un proyecto súper apetecible con una buena oferta personal, claro. Pero yo creo que en cualquier cambio en la vida y de trabajo, todo el mundo valora los dos elementos. Uno sin el otro no hubiera funcionado. Si no hay un proyecto en el que yo crea, no me hubiera lanzado jamás. Hay valores y ganas de hacer un proyecto potente.

"En un informativo, fijarse como meta el liderato es un error"

¿El objetivo es lograr el liderato?

El objetivo es hacer el mejor informativo posible, que sea útil al espectador, y ser ambiciosos y seguir creciendo. En un informativo, fijarse como meta el liderato es un error. Luego puede llegar o puede no llegar, pero hay muchos componentes que son ajenos y que uno no puede controlar. Yo pienso, sinceramente, que la audiencia no marca exactamente la calidad de un informativo.

Pero siendo terceros en los 'rankings' de audiencia de informativos (por detrás de Antena 3 y La 1), el objetivo de liderar también estará presente. Y más en una cadena privada.

Todos queremos trascender. Si no, nuestro trabajo no tiene sentido. Y aspiramos a crecer. Pero no creo que la principal obsesión sea la audiencia. Si ese es el único parámetro para medir el informativo, creo que nos estaríamos equivocando.

En otras cadenas, en los informativos hay un posicionamiento político. ¿Lo aprueba?

Nosotros haremos un informativo riguroso basado en hechos, tratando de ser muy explicativos. Creo que sosiego y análisis es lo que un informativo de televisión puede aportar ahora, en un tiempo de tanta sobreinformación. Pero no va a haber un posicionamiento político ni opinativo, que me parece muy legítimo. Pero no es la opción donde yo me siento cómodo.

Anna Bosch, periodista de TVE, escribió cuando se supo su marcha a Mediaset: "En RTVE estamos de luto. Ganas de llorar". ¿Cómo se le queda el cuerpo cuando lee cosas así?

Fue muy triste, irme de TVE es uno de los grandes desgarros de mi vida. No ha sido una decisión fácil en ese sentido, pero me llegó esa encrucijada y si no hubiera tomado este camino, quizá dentro de unos años me hubiera arrepentido. Y al tomarlo me produjo también un desgarro el hecho de dejar atrás a tanta gente querida y admirada, y en un entorno donde me sentía tan valorado y tan cómodo. ¡Ojalá me hubiera ido cabreado de RTVE, la decisión hubiera sido mucho más fácil!

¿Cómo se diferencia uno de la competencia en informativos? Cuando todos parten, en principio, de las mismas noticias que han marcado el día.

Es un reto enorme. Uno puede incidir más en temas fuera de agenda, por ejemplo, o puede tratar de desmarcarse más de la actualidad, pero los contenidos son muy similares. Cómo se cuenten puede marcar también la diferencia: ser más explicativos, tener más capacidad de contexto y de análisis yo creo que puede ayudar a entender cosas complejas. Ahí tenemos la tarea de poner orden y un cierto sosiego.

¿Cree que el público también se deja arrastrar por el presentador del informativo, le suele ser fiel?

Evidentemente ningún presentador por sí solo tiene la autoría de un informativo. Es un engranaje tan complejo y tan plural que al final todo acaba confluyendo en una o en dos caras, pero el talento o el éxito depende de muchas otras piezas. Muchas, incluso intangibles, cosas que ni siquiera sabemos identificar. ¿Por qué una persona nos genera más credibilidad y otra menos? Eso también juega a la hora de que un presentador tenga más o menos tirón.

A usted no le pasará porque ya no existe 'Sálvame'. Pero Piqueras tuvo que lidiar con las transiciones que le daban desde el programa de Jorge Javier. ¿Cómo lo hubiera vivido usted?

Habría que verse en la situación y comprobar la capacidad de reflejos que uno tiene de salir airoso. Pedro lo hizo con mucho talento y bonhomía porque es un tipo de primera. A veces no es cómodo, sobre todo cuando la primera noticia del día es terrible. Dar ese salto con ese contraste puede ser muy comprometedor.

¿Trabajando al frente del informativo estrella de una cadena es normal sufrir presiones?

Eso depende mucho de los jefes que tengas. Yo siempre he tenido la suerte de estar muy protegido por quien estaba por encima de mí. Y aquí tengo la garantía de que también será así. Si se quiere que los equipos en la redacción trabajen con autonomía, tiene que haber un nivel superior que defienda de los ataques y de las presiones y que eso no llegue abajo. Todos podemos percibir tensiones y al fin y al cabo estás dentro de un sistema muy complejo que genera muchos intereses. Hay actores políticos, económicos.... Siempre puede haber momentos de tensión o de ideas contrapuestas. Pero lo importante es que haya ese escalón por encima que blinde a una redacción.

¿Con qué tipo de información se siente menos cómodo trabajando?

Con la que más disfruto es con la información internacional. La política nacional me interesa mucho también, pero no la sigo tan a fondo. Pero si tuviera que hablar de deportes me moriría, porque no tengo ni idea. Recuerdo cuando estaba en Radio Nacional, en Oviedo, y me tocó ir a cubrir un partido del Sporting de Gijón. Lo pasé realmente mal.