Numerosos rostros conocidos se han despedido en las últimas horas de Arévalo tras conocerse su fallecimiento. Una de ellas ha sido Malena Gracia, con la que trabajó a finales de la década de los 90 y con la que mantuvo una relación sentimental durante sus últimos años de vida. Un inesperado romance aireado por los platós de televisión que no finalizó en buenos términos.

Sin embargo, a pesar del enfrentamiento televisado entre ambos, la actriz compartió un cariñoso mensaje en su perfil de Instagram tras la muerte de su expareja: "Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queriamos. A pesar de nuestras diferencias en esta ultima etapa, siempre te quise y te querré".

Más allá de plasmar estas palabras en sus redes, Malena también quiso darle un último adiós en persona. Durante la mañana de ayer acudió al tanatorio junto a dos amigos de Arévalo para despedirse de él, pero acabó protagonizando una de las escenas del día tras encontrarse con el desprecio de los familiares del humorista.

Escasos minutos después salió completamente derrumbada de la sala, tal y como captaron las cámaras de televisión allí congregadas: "Ha pasado algo muy feo. No lo voy a contar, pero horrible. Me voy supermal y superdisgustada, la verdad. No quiero hablar". "No me lo esperaba, yo creo que no me merezco esto", lamentó ante los micrófonos de los medios.

El hijo de Arévalo da su versión

Como era de esperar, este momento fue recogido por varios programas de televisión durante la jornada de ayer. Uno de ellos fue 'TardeAR', que habló con el hijo de Arévalo para intentar averiguar lo que había sucedido realmente.

En su conversación con el espacio de Telecinco, Paco fue tajante al ser preguntado por este asunto: "No tenía que haber venido aquí". "Esa mujer no pinta nada. Una mujer que pone verde a mi padre en todos los sitios... ¿Qué hace aquí?", se preguntó el hijo del cómico, convencido de que Malena buscaba "protagonismo para montar su espectáculo".

Paco aseguró que nadie había "tratado mal" a Malena en el tanatorio: "Mi prima, que es una persona supereducada, ha hablado con ella". "Nadie la ha echado, pero merecerse ese trato que ella dice... Desde luego que por mi parte sí se lo merece", añadió antes de zanjar: "Para mí no es agradable ver a esa persona en televisión diciendo todas las cosas que ha dicho de mi padre".