Telecinco trabaja estos días en los últimos detalles del estreno de 'Bailando con las estrellas', que tendrá lugar el próximo sábado 13 de enero. La cadena de Mediaset está rematando el casting de concursantes y durante las últimas semanas ha negociado el fichaje de Pocholo Martínez-Bordiú. Sin embargo, finalmente no han llegado a un acuerdo y el aristócrata no formará parte de su elenco, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Muy popular desde hace más de dos décadas por su presencia permanente en programas del corazón como 'Tómbola' y participar en 'realitys' como 'Hotel Glam', Pocholo barajaba su regreso como concursante en un formato televisivo tras varios años de ausencia. La pasada primavera ya se sentó de nuevo en Telecinco como defensor de su sobrino Bosco en 'Supervivientes'.

Tras el 'reality' presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco le ofreció participar en 'Gran hermano VIP', pero en el último momento no se llegó a un acuerdo, como él mismo confesó: "Yo quería ir, porque la gente me lo pide. Es divertido y me gusta hacer televisión, pero lo que ha pasado es que no hemos llegado a un acuerdo económico", explicaba en sus redes sociales.

Ahora, la historia vuelve a repetirse con 'Bailando con las estrellas', entre otras razones porque no se ha llegado a un acuerdo económico. Además, Pocholo ha optado por realizar un viaje personal que le imposibilita su fichaje por el concurso de Telecinco.

Jesús Vázquez y Valeria Mazza serán los encargados de presentar la segunda edición de este 'talent show', que ya se emitió en TVE con Roberto Leal y Rocío Muñoz, además de diferentes ediciones de 'Mira quién baila' y 'Más que baile', presentadas por Anne Igartiburu (que presentará un concurso similar, 'Baila como puedas', en TVE), Pilar Rubio y Jaime Cantizano.