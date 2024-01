Los doce concursantes de 'OT 2023' ya conocen los temas con los que intentarán asegurarse su permanencia en la Academia durante la Gala 6 del próximo lunes. En esta ocasión, serán dos de ellas quienes se subirán al escenario en solitario: Chiara por fin podrá lucirse con 'Mía' de Belén Aguilera, mientras que Martin afrontará el reto de interpretar 'Alors on danse' de Stromae.

Por otro lado, habrá cuatro dúos formados por Álvaro Mayo y Violeta ('Flowers' de Miley Cyrus), Juanjo y Ruslana ('I put a spell on you' de Hawkins y Screamin Jay), Lucas y Bea ('Eye of the tiger' de Survivor) y Cris y Naiara ('El farsante' de Ozuna).

Finalmente, Paul ha escogido 'When the party's over' de Billie Elish para su primera nominación. Álex Márquez, que se enfrenta por segunda vez a la decisión del público, ha optado por interpretar 'Contigo' de Sebastián Yatra y Pablo Alborán.

Para abrir la gala 6, los 12 concursantes de 'Operación Triunfo 2023' interpretarán 'Sessions, Vol.52', el éxitazo de Quevedo con BZRP Music, como canción grupal.

Reparto de temas para la Gala 6 de 'OT 2023'