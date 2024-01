Pedro, un soltero de 92 años, regresaba por tercera vez al famoso restaurante del amor de 'First Dates' en busca encontrar la compañía ideal en una noche tan especial como es Nochevieja. Carlos Sobera, impresionado por el buen aspecto físico del andaluz a su edad le preguntó: ¿Cómo lo haces para mantenerte así? A lo que Pedro respondió: "A base de verdura, de fruta y de semilla".

¡Si me vieras con el cuerpo desnudo dirías joder!

Además, en su pequeña entrevista antes de la cita, el pintor de Mijas explicó que cada día hace ejercicio: "Voy todos los días al gimnasio. Me levanto a las cinco de la mañana y me baño con agua fría. Al terminar de desayunar, me voy al gimnasio. Hago pesas y algunos abdominales para fortalecer la cintura. Rápidamente, el presentador del programa respondió: ¡Qué barbaridad!

Carmen era su cita a ciegas

En su inesperada cita, el malagueño conoce a Carmen, una mujer de 81 años que se describe como presumida y que valora a un hombre que se cuide tanto como ella. Aunque Pedro se mantiene en forma con ejercicio diario y comparten la pasión por el baile, no queda impresionado por Carmen a primera vista.

"Qué guapo eres Sobera", empezó la madrileña. "A mí me gusta mucho el baile, bailo sevillanas. Me gustan con pelo canoso, delgados y bien vestidos", expresó Carmen antes de sentarse a cenar con Pedro.

El primer comentario de Pedro ya indicaba que no le había entrado con buenos ojos. "No me gusta como viste". Aun así, los dos se sentaron a cenar. "Me parece un poco mayor" mencionó Carmen al programa que no se esperaba que su cita fuera 11 años mayor que ella.

Así termino la cita

A pesar de tener intereses comunes, la distancia se convierte en un obstáculo, ya que Pedro residen Málaga y Carmen en Madrid. Aunque Pedro ha intentado superar este desafío, Carmen confiesa que no está lista para mudarse a Málaga: "Yo ya te digo que a Málaga no me voy a ir a vivir". A pesar de estos desafíos logísticos, la pareja intentará descubrir si la chispa del amor puede superar las barreras geográficas.

A sus 92 años, Pedro vuelve a 'First Dates' en busca del amor: ''Si no se viene a casa conmigo, no le doy más citas'' #FirstDatesNochevieja https://t.co/tLC3lFgy9J — First Dates (@firstdates_tv) 1 de enero de 2024

En el momento de la decisión final, Pedro insistió en que necesitaba a alguien que se fuera a vivir con él porque no podía esperar. Carmen se negó rotundamente a alejarse de Madrid lo que provocó unas diferencias irreconciliables y cada uno se marchó a su casa, otra vez será Pedro.