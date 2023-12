'First Dates' nos ha vuelto a dejar uno de esos momentos para el recuerdo por las sinceras confesiones de Clara, una de sus más recientes protagonistas. La camarera de Talavera de la Reina tuvo una cita con Raúl, que se definió como "un partidazo: visto bien, tengo mi trabajo, mi casa, mi coche...".

Su visión del amor es muy mecánica: "El amor lo defino como una empresa porque tienes que hacer una entrevista previa a la persona que vas a conocer y ver si tienes gustos en común". El informático en el sector de la banca aseguró que le encanta su trabajo y que es una persona muy formal.

Y el programa se encargó de buscarle a Clara, una persona muy formal adecuada a sus gustos: "Soy virgen y no tengo ningún problema en decirlo porque no he conocido a la persona correcta y no la voy a perder con el primero que pase por medio. Creo que es algo muy importante, sobre todo más para una mujer que para un hombre. Me parece algo muy banal el hacerlo por hacerlo".

Ambos coincidieron en sus planes de futuro, en sus gustos y demostraron tener mucha química, hasta el punto de besarse hacia el final de su cita. De hecho, tanto Clara como Raúl estuvieron de acuerdo en volver a tener una segunda cita: "Quiero conocerle un poco más".